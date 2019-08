Rosalía en el foco de la polémica: ¿Es latina o no? Han sido numerosas las críticas a la cantante tras conseguir el MTV Video Music Awards en la categoría Mejor Canción Latina

Abraham Andreu Gómez @abc_cultura Actualizado: 29/08/2019 01:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rosalía es la estrella actual latina o, al menos, así lo consideraron los MTV Music Awards, que le concedieron el trofeo en Mejor Canción Latina y Mejor Coreografía, junto a J Balvin. Y exactamente esto es lo que criticaron duramente las redes: que no sea latina. A pesar de los elogios que recibió por parte de la comunidad latina, la misma le recriminó que se considerara parte de esta sociedad, ya que no pertenece a ella.

«Si la música latina es música hecha español, entonces mi música es parte de la música latina. Pero, si digo que soy una artista latina eso no es correcto, ¿verdad? Soy parte de una generación que está haciendo música en español. Entonces, no sé, en ese sentido yo prefiero que otros decidan si estoy incluida o no en esa categoría», explicó la artista a la revista «The Fader».

Y, más o menos, por este camino anduvieron las declaraciones de Rosalía a «MTV News», tras recibir el galardón: «Lo bonito de esto es que es una canción en español». Probablemente, el embrión del problema sea el desconocimiento lingüístico que rodea a toda la polémica.

"The beautiful thing is that it's in Spanish." What's it like when your video wins Best Latin at the #VMAs? @bdotTM caught up with @rosaliavt and @JBALVIN backstage as the pair celebrated pic.twitter.com/M68FobCV6T — MTV NEWS (@MTVNEWS) August 27, 2019

La realidad es que el problema se origina en la concepción estadounidense de lo que significa ser «latino», confundido asiduamente con quienes pertenecen a la categoría de «hablantes hispanos», en la cual sí entraría Rosalía. Por ello, es frecuente que los medios estaodunidenses y, en general, la sociedad, confundan ambos términos.

Here's what racism in the music business and media looks like:



We're constantly talking about Rosalía (white European, not Latinx) nonstop when the biggest Spanish-language single in the U.S. right now is by Sech (Afro-Panamian), who doesn't get anywhere near the coverage. — I’m Gary (@noyokono) August 27, 2019

El periodista musical Gary Suárez fue uno de los más mordaces con sus críticas en las redes sociales y acusó a la industria musical de racista, al visibilizar más a una española que a un panameño, por ejemplo: «Este es el aspecto del racismo en el negocio de la música y en los medios: estamos constantemente hablando de Rosalía (europea blanca, no latinx) cuando el mayor single en español en EE.UU. ahora es el de Sech (Afro-panameño) que no recibe para nada la misma cobertura».

A principio de este año, la propia Rosalía avivó la polémica cuando aseguró en una entrevista que ella, al visitar países como Panamá, se sentía bien acogida y latina. Muchos se le echaron encima en tono de humor, en forma de meme.

Rosalia cuando descubrió la cultura latina pic.twitter.com/FRdDWKUG0C — Diego (@Reflexxxs) August 25, 2019

La historia se complicó cuando arreciaron las críticas a Rosalía por ser una cantante catalana, que hace un flamenco personalizado y que gana una categoría latina, siendo española. Un embrollo de conecptos que, al final, solo acaban confundiendo hasta al más letrado. Pero entonces, ¿es Rosalía latina o no?

¿Qué significa ser «latino»?

La Real Academia de la Lengua Española contempla una acepción de «latino» de la siguiente forma: «Dicho de una persona: Que es de origen latinoamericano o hispánico y vive en los Estados Unidos de América». Según esta definición, Rosalía no entraría dentro de esta categoría, al no vivir en Estados Unidos. Aunque también hay que tener cuidado con el mal uso que se hace del término en el mismo país.

Si se atiende a la definición de «hispano», el concepto se amplía un poco más: «Perteneciente o relativo a Hispanoamérica»; «Dicho de una persona: Que es de origen hispanoamericano y vive en los Estados Unidos de América». «Perteneciente o relativo a los hispanos de los Estados Unidos de América». Así que, según la RAE, Rosalía es «hispana» y no «latina».

Pero la polémica sigue abierta, ya que el lenguaje es cambiante y opiniones las hay de todo tipos. Así que Rosalía seguirá en el torbellino de los medios y en el foco de la controversia.