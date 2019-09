Nicki Minaj anuncia el fin de su carrera para «tener una familia»

Nicki Minaj ha sorprendido a sus más de 20 millones de seguidores en Twitter con un anuncio inesperado. La rapera ha comunicado que se retira de la música para comenzar una familia con su prometido, Kenneth Petty.

La intérprete de temas como «Bang Bang» ha publicado un tuit donde se podía leer «he decidido retirarme y tener una familia», y una petición a sus fans para que siguieran apoyándola en esta nueva etapa que emprende.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄