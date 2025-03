Manu Rodríguez: «No sé si voy a poder escribir algo mejor porque el libro tiene mucha experiencia vivida»

Manu Rodríguez (Sevilla, 1967) presenta este miércoles a las 19.00 horas en la Sala Antiqvarium su nueva novela, «Caminito que el tiempo ha borrado...» ( Alfar Ediciones ). Lo acompañará Samuel Chávez Díaz , patrono de la Fundación Sevilla Acoge . La nueva obra de este escritor muestra sus vivencias en Argentina durante la época posterior al corralito.

Como él mismo comenta, se trata de una novela «con mucha carga autobiográfica, pero también tiene elementos de ficción». «Después del corralito quería saber qué pasaba allí», añade. Según asegura, « yo escribo para resolver un problema que me inquieta . A veces lo hago para resolver traumas o inquietudes personales como el miedo». En 2005 Rodríguez publicó «Llorando palabras» , que escribió justo antes de irse de Sevilla. Actualmente, este escritor reside en Edimburgo desde hace años. «Ese libro fue un ejercicio de catarsis lírica. También escribí una novela adolescente con carga autobiográfica, pero a nivel de madurez esta novela sí es la más autobiográfica ».

El primer borrador de «Caminito que el tiempo ha borrado...» lo escribió en Argentina en 2004. «Hay capítulos en donde hablo de por qué me fui a Edimburgo y también hablo de Sevilla». Además, consultó libros del periodista Jorge Lanata , del historiador Felipe Pigna y de la escritora y periodista María Seoane , entre otros. «Me interesaba mucho investigar en la historia moderna de Argentina para comprender mejor la evolución del país. También me entrevisté con varias personas».

Otro de los elementos fundamentales de esta obra, cuyo nombre alude a Caminito, un pasaje del barrio de La Boca, en Buenos Aires, así como a la letra de un famoso tango de Gardel, es que cuenta historias de emigración . «Yo también soy un emigrante y emigré a Edimburgo hastiado de la situación que se vive en Sevilla». En el libro se narra la historia de Argentina en el siglo XX. Por eso se habla de la familia de la protagonista, que eran emigrantes italianos. Asimismo, Rodríguez asegura que «cuento cómo estaba la educación y la medicina en Argentina durante la época en la que yo viví allí».

Continúa diciendo el autor de «Doce historias y un secreto» que « para crear tensión dramática quería hacer un thriller en torno a la policía corrupta . El protagonista llega a Argentina y se asusta ante tanta violencia, por eso le compra una pistola a un policía corrupto». Todos estos elementos hacen que esta sea «la novela más compleja que he escrito». De hecho, el protagonista se ve envuelto en la violencia del país e intenta comprenderlo. «Viene de Edimburgo, donde hay un buen nivel de vida, y entra en Argentina con la crisis y la violencia». Esa violencia hace que en este país roben en un quiosco a punta de pistola y que mucha gente tenga armas en sus casas.

En «Caminito que el tiempo ha borrado...» -de la que el 10% de su primera edición irá a beneficio de Sevilla Acoge- es también muy importante el amor. «Quería contar una historia de amor en medio de ese clima de violencia ». «También detallo cómo adquiere el protagonista el revólver y cuento la historia del padre de la coprotagonista, Clara».

Después de haber realizado un sinfín de borradores y de presentar una novela muy trabajada, Manu Rodríguez afirma que «no sé si voy a poder escribir algo mejor porque este libro tiene mucha experiencia vivida, sangre, dolor y mucho trabajo» . Además, esta obra introduce numerosos elementos de la cultura argentina. «El argentino que lo lea se va a sentir identificado». Por ejemplo, el policía del que se habla es un fanático de las tiras cómicas de Inodoro Pereyra , que creó en 1972 el escritor y dibujante Roberto Fontanarrosa .

De otro lado, señala Rodríguez que « la sociedad argentina es muy insegura por la violencia y la crisis, pero es también muy creativa . Yo he visto paseadores de perros y vendedores de escobas. Los paseadores van a tu casa y te sacan los perros a la calle».

Por último, el escritor sevillano señala que «este libro marca una etapa en mi vida porque tenía pendiente publicarlo desde 2004». «Agradezco no haberlo hecho antes porque lo he trabajado mucho más. Cada frase te dice algo nuevo y tiene mucho lirismo. Por eso es un libro que para mí marca un antes y un después y tras publicarlo he cerrado un capítulo ».

