El invierno en Sevilla en el que Borges se divirtió y se confirmó como escritor

A finales de 1919 el escritor argentino Jorge Luis Borges llega a España proveniente de Suiza. Allí se ha formado durante los último cinco años, en los que ha descubierto el expresionismo , pero también a autores a los que volverá a lo largo de los años, como Chesterton .

Tras una estancia en Mallorca, Borges, junto a su hermana Norah , se traslada con su familia a Sevilla donde pasará buena parte del invierno de 1920 alojado en el Hotel Cesil , ubicado en la Plaza Nueva , donde hoy se alza un edificio oficial de la Junta de Andalucía.

Esos meses en Sevilla confirmarán la vocación como escritor de quien es uno de los grandes autores de la literatura universal del siglo XX, ya que el argentino publicará en las páginas de la revista «Grecia» su primer poema y se relacionará con miembros del Ultraísmo , movimiento que exportará a Latinoamérica a su regreso a Buenos Aires y que será determinante en la vanguardia del continente.

A los poetas de «Grecia» llega Borges por recomendación del mallorquín Jacobo Sureda . En Sevilla tratará con su director, Isaac del Vando Villar , y, sobre todo, con su redactor jefe, Adriano del Valle , en principio, más atraído por Norah, a la que dedicará poemas, que por el autor de «El Aleph» .

Pronto ser harán buenos amigos y en uno de esos primeros encuentros Borges recitará «Himno al mar» , «extenso poema que al ser publicado en ‘Grecia’ marcó no solo el comienzo de sus colaboraciones en las revistas de vanguardia, sino también su plena incorporación al movimiento Ultraísta», como señala la especialista Patricia María Artundo en la «Antología» dedicada a Adriano del Valle.

Primer poema publicado

El poema, muy influenciado por Walt Whitman , se publicó un 31 de diciembre de 1919. Sus primeras líneas, «Yo he ansiado un himno del Mar con ritmos amplios como las olas que gritan» no esconden la deuda con el estadounidense, que ya en su día señaló Adriano del Valle, a quien Borges dedicó la composición.

«Admirador fervoroso de Whitman, también él parecía soportar sobre sus hombros inclinados todo el peso de los orbes líricos del viejo cantor americano». A partir de ahí tanto Jorge Luis con sus textos como Norah Borges con sus xilografías comenzarán su colaboración con las revistas de vanguardia , en un periodo feliz para el argentino, como deja escrito en las páginas de «Grecia» en enero de 1920.

«He hecho aquí algunos amigos, unos tipos muy amables, poetas ultraístas... y con ellos mucho he noctambulado, he vaciado copas, inspeccionado bailes de prostitutas , he comido churros , jugado e incluso ganado en la ruleta, y anteayer por la noche he visto el amanecer que se abría en una tormenta de luz sobre el Guadalquivir y transformaba los vidrios del pequeño café donde estábamos en raras y espléndidas vidrieras de púrpura y azul pálido».

Con el paso de los años, Borges recordaría con más cariño a Rafael Cansinos Assens , un «excelente poeta» dejó escrito, que el movimiento que aquel fundó. «Esa secta felizmente olvidada», declaró en 1984 cuando volvió a Sevilla para inaugurar un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo .

En aquellas fechas se tomó la famosa instantánea en la terraza del hotel Doña María junto a Gonzalo Torrente Ballester . El argentino paseó entonces con el poeta y editor Abelardo Linares , visitó el barrio de Santa Cruz, el limonero del que hablaba Machado en la Casa de Dueñas e, incluso, pudo ver flamenco en la Bienal. Más de sesenta años después, Borges volvió a divertirse en Sevilla.

«Un enorme fondo de cultura» y «aire de profesor» La relación con el grupo ultraísta sevillano de la revista «Grecia» tenía que llevar a Jorge Luis Borges a la órbita de quien fue su creador, el sevillano residente en Madrid Rafael Cansinos Assens , autor de al monumental «La novela de un literato» , unas memorias imprescindibles para conocer al cultura española y la bohemia en desde finales del siglo XIX a la Guerra Civil . Borges siempre consideró al autor de «El movimiento V. P.» , crónica humorística de los años del Ultra, como su maestro y este le dedica un apunte en sus memorias: «Jorge Luis Borges, un joven alto, delgado, con lentes y aire de profesor . Viene de recorrer Europa en compañía de su hermana Norah, que hace unos dibujos muy modernos. Ha estado en Alemania, es políglota y tiene un enorme fondo de cultura ».