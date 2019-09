LA URRACA Regreso a las estrellas: revolución en la literatura de fantasía La ciencia ficción no es una diversión «escapista», sino una reflexión sobre nuestro tiempo

En los años ochenta yo escribía mi primera novela y soñaba con el futuro. Me encantaba la «gran literatura» y la «alta poesía», pero también, ay, la ciencia ficción y el cómic, algo que mis mayores en edad (aunque no siempre en conocimiento) no comprendían en absoluto. Yo soñaba con el siglo XXI y estaba convencido de que la literatura del nuevo milenio vería un resurgir fabuloso de la imaginación y que el género estrella sería la ciencia ficción. En los años sesenta la ciencia ficción ya había mostrado que podía aspirar a la condición de literatura seria. Ahí estaban Pynchon, Doris Lessing, Vonnegut...

Pero el futuro nunca es como uno pensaba que sería, esta una de las cosas buenas que tiene, y el nuevo milenio se ha despertado con un movimiento anti imaginativo de enorme fuerza. Pynchon ya explicó en su novela-ensayo Al límite cómo después del 11 S la imaginación comenzó a verse como un peligro, un pecado. Todo debían ser «historias reales». El mundo era demasiado terrible como para inventar nada.

Y de pronto, aquí está. Toda una revolución en el mundo de la literatura de fantasía y de anticipación. Nuevos autores, nuevas corrientes, nuevos géneros. He leído algunos de estos libros: Aniquilación de VanderMeer, El enigma de los tres cuerpos de Liu Cixin, Elantris de Brandon Sanderson, junto con otros más «literarios» como Lena y Karl de Mo Daviau o La extraordinaria familia Telemacus de Daryl Gregory. Estos libros, cada uno a su manera, hablan de los problemas de nuestro mundo, de nuestros terrores y de nuestras esperanzas. Son lo que siempre fue la ciencia-ficción: no una diversión «escapista», sino una reflexión filosófica, política y social sobre la época que nos ha tocado vivir. De ahí los nuevos géneros: el «Ultra-irreal» chino, el «Afrofuturismo», la Ficción Climática, el «Grimdark», el «Solarpunk», el «Hopepunk»... De modo que todavía hay esperanza para nosotros, los que vivimos bajo el reinado de la luna. ¡Monstruos, abismos, estrellas, aquí estáis de nuevo!