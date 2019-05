El Vaticano muestra obras de sus museos en la Ciudad Prohibida de Pekín Por primera vez, casi setenta obras de arte popular, budista y católico de la colección china de los Museos Vaticanos se mostrará en la institución más importante del país asiático

Por primera vez, casi setenta obras de arte popular, budista y católico de la colección china de los Museos Vaticanos se mostrará en el Museo del Palacio de la Ciudad Prohibida de Pekín, desde este 28 de mayo al 14 de julio, según informa «Vatican News».

Se trata de una muestra conjunta de los Museos Vaticanos con la institución cultural más importante de China, «un gesto concreto de alto valor simbólico», según el comunicado de prensa titulado «Beauty Unites Us - Chinese Art from the Vatican Museums».

Hay que realzar la importancia de un número considerable de obras realizadas por artistas chinos que ejemplifican el encuentro entre el cristianismo y las tradiciones artísticas de China.

Además, en la exhibición se podrá ver dos extraordinarias obras maestras originales, óleos de la Galería de Pinturas del Vaticano: «El Descanso durante la Huida a Egipto» (1570 - 1573), de Barocci, y «Adán y Eva en el Paraíso Terrenal» (finales del siglo XVIII), de Peter Wenzel.