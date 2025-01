Zampi: «Mi meta es terminar el Carnaval tan contentos como lo hemos empezado»

José Luis Zampaña, conocido cariñosamente como Zampi, ha sido uno de los protagonistas de la noche en el Gran Teatro Falla con el debut de su comparsa 'Payaso'. En una charla distendida con José Antonio Castro Morillo, el gaditano compartió sus primeras sensaciones sobre la actuación en el COAC 2025 y la propuesta de este año.

Zampi, quien ha trabajado codo a codo con Nene Cheza, destacó que la comparsa se aleja de las propuestas más complicadas de los años anteriores y apuesta por un tipo más alegre y colorido. «Queríamos hacer algo diferente, algo que transmitiera frescura. Nene me llamó y me dijo que tenía la idea del tipo: ¿qué opinas de un payaso?«, explicó Zampaña. Aunque el concepto de payaso puede parecer trillado en el carnaval, Zampi lo vio como una oportunidad para transmitir no solo la alegría del personaje, sino también las emociones que se esconden tras la máscara, una metáfora de la vida misma.

«Al final, no solo es el payaso que hace reír en el escenario, sino el que también tiene sus propios problemas, sus dificultades. Esa es la esencia de nuestra comparsa», apuntó Zampi, quien destacó la importancia de reflejar las emociones ocultas detrás de la figura del payaso. En cuanto al estilo de la comparsa, el músico afirmó que han mantenido la línea clásica de la interpretación, respetando el paso doble y los toques musicales que los caracterizan, pero con algunas innovaciones que dan un aire fresco.

El artista, además, expresó lo que significa participar en el concurso de Carnaval para él. «A nivel concurso, lo que queremos es llegar lo más lejos posible, pero más allá de eso, mi objetivo es terminar este Carnaval igual de contentos que lo hemos comenzado«, afirmó con la convicción de quien sabe que, al final, lo más importante es disfrutar del proceso y mantener la buena energía.

Zampi también aprovechó para hablar de su hermano, quien recientemente también debutó en el concurso con su comparsa. «La verdad es que estoy muy contento con cómo ha ido todo. No podemos quejarnos ni de la actuación ni de la respuesta del público», comentó, bromeando con la competitividad que siempre existe entre los dos, pero subrayando el apoyo mutuo.

En cuanto al futuro del concurso, Zampi se mostró optimista, pero realista, reconociendo que los premios siempre están ahí, pero que lo fundamental es vivir el Carnaval con intensidad y alegría. «Lo que quiero este año es disfrutar hasta el final, sin presiones», concluyó con una sonrisa.

Así, con nervios, ilusión y muchas ganas de que llegue el siguiente pase, Zampi y su comparsa 'Payaso' se adentran en esta nueva edición del COAC 2025 con la esperanza de seguir sorprendiendo al público y a ellos mismos.