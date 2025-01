El mensaje de la chirigota del 'Canijo' a Íñigo Errejón por su juicio con Elisa Mouliaá: «A ver cuándo aprendes el consentimiento...»

El enfrentamiento judicial entre Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón a causa de la denuncia presentada por la actriz por presuntos abusos sexuales se convirtió en una de las noticias más comentadas de la pasada semana, sobre todo, por la filtración de las declaraciones de ambos en el juzgado, que no tardaron en hacerse virales en las redes sociales.

Se trata de un tema que generó gran controversia en diferentes medios y que, ahora, ha llegado también hasta el Carnaval de Cádiz de la mano de Antonio Serrano 'El Canijo'.

El autor ha vuelto este año al concurso con la chirigota 'Los muchachos del congelao' y el pasado sábado debutó en la fase de preliminares. Durante el popurrí, el grupo incluyó una cuarteta en la que mandan un peculiar recordatorio a Íñigo Errejón.

Así es la cuarteta

En la cuarteta, que tiene la melodía de una canción infantil, el grupo recuerda la famosa frase 'No es no', utilizada en los casos de abusos sexuales. «Con mi dedito digo sí, sí, con mi dedito digo no, no...», canta el grupo en el inicio de la cuarteta mientras mueven el dedo y la cabeza haciendo gestos de afirmación y negación.

«Y este dedito también es no. Y a ver si aprendes el consentimiento, Errejón», indica el final de la letra de esta cuarteta dirigida a Íñigo Errejón en la que recuerdan al político que cuando una mujer dice que no, es que no.

Al terminar, el público aplaudió este mensaje de la chirigota de 'El Canijo', que también quiso abordar este tema que tantos titulares ha generado durante los últimos días.