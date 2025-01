Suspendida la actuación de unos presos en el Falla tras publicarse que uno de los internos es un condenado por pederastia

Finalmente los internos de Puerto III que iban a actuar este miércoles antes del pase de semifinales del COAC 2022 no lo harán. Esa es la decisión que ha tomado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias después de que se publicara por este periódico que uno de los reclusos que se iba a subir a las tablas es un condenado en sentencia firme por abusos a menores. Abusos que además cometió, según dictó este mismo fallo, valiéndose de la cercanía y confianza que tenía con estos cuatro chicos gracias precisamente al Carnaval ya que él era autor de cantera y regentaba una peña donde se reunía con ellos.

La noticia sobre esta actuación se conocía la mañana de este mismo martes (horas antes del estreno) por un comunicado que enviaba el propio Ayuntamiento de Cádiz. En él se informaba de que este grupo de internos iban a protagonizar una «bonita» experiencia dentro de un programa de reinserción por el que habían hecho una chirigota y llevaban ensayando semanas. Tanto el alcalde de la capital gaditana, José María González 'Kichi', como su concejal de Fiestas, Lola Cazalilla, se congratulaban de esta idea en sus redes sociales.

Así se acordó, según este mismo comunicado, en una reunión que mantuvieron (no se ha concretado fecha) los dos responsables municipales con la directora de Puerto III. La chirigota 'Adivina, adivinanza S.A' estaba formada por estos internos e iban a pisar las tablas mañana antes del comienzo de las semifinales. Una experiencia inédita en el Carnaval gaditano.

Sin embargo han faltado unas horas y que se haya conocido que uno de estos reclusos es un condenado en sentencia firme (porque admitió los hechos para disminuir sus años de condena y por tanto no cabe recurso) por abusos sexuales, para que esta actuación se haya suspendido debido a la polémica que estaba generando tales circunstancias.

Como ha adelantado este periódico, y según varias fuentes de absoluta solvencia, este interno que ha estado ensayando con el resto de presos participantes en el salón de actos de Puerto III es D.P., un hombre de 58 años y autor de Carnaval infantil y juvenil que en 2018 fue sentenciado por la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz por cometer abusos sexuales contra cuatro menores de edad.

En concreto, el fallo, que ya publicó este medio en su momento , lo consideró autor de dos delitos continuados de abuso sexual con penetración, dos delitos continuados de abuso sexual sin penetración y dos delitos continuados de exhibicionismo por lo que lo condenó a 34 años de prisión. Asimismo, se le impuso la prohibición de acercamiento a dos de los menores, a sus domicilios y a cualquier lugar por ellos frecuentados a menos de 200 metros. Otra circunstancia que ha podido también ser determinante a la hora de anular la actuación.

Este caso provocó un gran revuelo en Cádiz y en el mundo del Carnaval. ya que D. P. es un conocido autor de agrupaciones infantiles. Fue detenido en enero de 2015. Según trascendió entonces, el procesado aprovechaba su vinculación artística con los niños para estrechar la relación con ellos y proponerles a través de las redes sociales que realizaran actos sexuales.

D. P. presidía esta peña donde ensayaban de manera frecuente menores. En este contexto, como indica la sentencia, «sirviéndose de tal afición», se acercaba a los niños, al tiempo que les hacía regalos y los llevaba a comer, comprar y divertirse. Todo ello lo hacía con la finalidad de ganarse la confianza de los chicos para lograr después su propia satisfacción sexual.

La Policía Nacional encontró abundante material pedófil o en los registros que efectuaron como más de 300 archivos de imagen donde aparecían los menores y al menos 20 vídeos de pornografía infantil obtenidos a través de programas de descarga en red. Todo ello se recuperó a pesar de que, al parecer, el procesado había intentado eliminarlo.

Pero además de este interno también iba a participar en la chirigota otro condenado por abusos a menores que ha estado en los ensayos aunque finalmente se le denegó el permiso (tampoco se ha informado por qué). Se trata de T. C., quien fue sentenciado en 2015 a nueve años de prisión por un delito de agresión sexual sufrido por un menor que tenía quince años en el momento de los hechos denunciados (2013).

La víctima quería entrar a formar parte de la comparsa infantil que dirigía el procesado y acabó sufriendo abusos en la vivienda del adulto. Sin embargo T. C. lo negó durante el juicio asegurando que fue el joven quien le insinuó tener las relaciones. Como ha podido saber este periódico de fuentes consultadas, ambos internos cumplen su condena en el módulo de respeto donde suelen estar los reclusos que han sido acusados de pederastia, pornografía infantil, etc. En el caso de D.P. al tener una condena tan alta no ha podido todavía ni acceder a los permisos de salida .

Según las mismas fuentes, también se había sumado a la chirigota a Jenaro Jiménez, el empresario condenado por estafa que llegó a fingir su propia muerte por ahogamiento y estuvo fugado en Paraguay.

Cuarteto juvenil se niega a actuar

Ante estas informaciones, el cuarteto juvenil ganador de esta edición del COAC, 'Hay quien dice que mayo no tiene fiesta', que también iban a actuar como 'teloneros' de la sesión de este miércoles anunciaba que se negaban a participar como estaba previsto por no querer compartir este espacio con un condenado por pederastia . Uno de sus componentes aseguraba que por supuesto son favorables a la reinserción pero que estas circunstancias tan delicadas les hacían tomar esta decisión.

Ante este escenario de controversia el Ayuntamiento volvía a emitir un nuevo comunicado y anunciaba la suspensión de la actuación de la chirigota de los reclusos. «Os informamos de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha decidido suspender la actuación prevista para mañana de un grupo de internos de Puerto III en el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz».

Según el Consistorio (no Instituciones Penitenciarias), la decisión ha sido tomada por informaciones «que no se ajustan a la realidad sobre componentes de la agrupación», sin que hayan entrado en más detalles al respecto.

Y han añadido que desde la Secretaría General se ha optado por suspenderla al considerar que tras esas publicaciones « se podría generar un ambiente hostil que conllevara una situación perjudicial para estos reclusos de cara a su reinserción social, objetivo prioritario por el que se iba a desarrollar dicho proyecto con -según informaron desde el centro penitenciario al Ayuntamiento cuando presentaron la propuesta- internos condenados por delitos menores y de tercer grado».

El Ayuntamiento de Cádiz «acata y respeta la decisión tomada por la autoridad penitenciaria, y reafirma su compromiso con la reinserción social. Es por ello que el Equipo de Gobierno mantiene la mano tendida para celebrar esta iniciativa en años venideros», concluyen.