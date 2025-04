¿Quién canta hoy lunes 23 en el Falla? La nueva vida de la comparsa del Capitán Veneno

'Los renacidos' no es la nueva comparsa de Juan Carlos Aragón. No lo es. Apúntenlo una y mil veces. El Capitán Veneno ya no está aunque cueste tanto asumirlo. Ahora su grupo, su eterna banda, se ha embarcado en un proyecto diferente con la autoría de Miguel Ángel García Argüez 'Chapa', uno de los mejores poetas del Carnaval, y la música de Raúl Cabrera. El grupo se mantiene en su esencia, con Javi Bohórquez, Sergio Espinosa, Waxi y compañía, con la llegada del Pájaro y Arturito. Un plantel espectacular para dar un necesario giro de 180 grados. Porque, pese a todo, la vida sigue.

Abrirán cortinas esta noche de lunes en la sesión de los Romero Castellón. El sorteo ha emparejado al cuarteto de Iván Romero ('Al edén del edén') con su comparsa (¿Me meto o no me meto?), y encima también cantan sus hermanos Borja y Yerai con la chirigota 'Los de Cádiz sur'. Un tres por uno.

La f unción, con muchísimo interés, vivirá el estreno del coro 'Los babeta', de Fernández y Pedrosa , que han ganando en los dos últimos años con 'La colonial' y 'Los del patio'. Por su parte, 'Los falis' es una chirigota cordobesa pero con la autoría del gaditano David Amaya, 'Awito', gran carnavalero que toca todos los palos. Y no se puede obviar el debit de la comparsa con firma de mujer llegada desde la vecija Huelva: 'Bendita locura'.

Una sesión que queda en familia.

Comparsa Los renacidos

Chirigota Los falis

Comparsa '¿Me meto o no me meto?'. El año anterior '¡Quieto todo el mundo!'

Coro 'Los Babeta'. El año anterior, 'La colonial'

Comparsa 'Bendita locura'. El año anterior 'Érase una vez'

Cuarteto 'Al Edén que le den'

Chirigota Los de Cádiz Sur'

