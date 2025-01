Así fue la cuarta semifinal del Concurso de coplas de Carnaval de Cádiz en el Falla

En directo, la cuarta semifinal del COAC 2022 . Este lunes, gran función que abre el coro 'Tierra y Libertad' de Miguel Ángel García Argüez 'Chapa'. Interesante el choque entre las dos comparsas, 'Los indomables' de Carapapa y 'Los quinquis' de Vera Luque, y el duelo de chirigotas clásicas. La sesión se completa con el cuarteto '¡¡Esto está empetao!!'. Desde las 20.30 horas te contaremos todo desde el Gran Teatro Falla, con la señal de Onda Cádiz TV y las crónicas de todas las agrupaciones, además de las mejores fotos.

La siguiente agrupación de la noche no va a dejar a nadie indiferente. Ya se prepara la comparsa de David Márquez Mateos "Los indomables".

La comparsa de David Márquez interpreta el popurrí, para poner fin a una actuación que no dejará indiferente a nadie, sobre todo en el primer pasodoble de la tanda.