David 'Carapapa': «Al aficionado imparcial, le pido mil veces perdón»

«Esto es un suplicio». Con esta frase pronunciada por la secretaria del jurado del COAC 2022 en la noche que se dio el fallo tras la fase preliminares comenzaba su repertorio un combativo David 'Carapapa'. El autor reivindicaba así, en semifinales, su punto de vista y toda una comparsa dedicada a denunciar el reglamento del actual Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla.

El comparsista iniciaba así la presentación, para dar paso a un primer pasodoble en el que no dejaba títere con cabeza, aunque lo hacía en un lenguaje críptico, donde había que leer entre líneas para saber a quién se refería el coplero. «Hay gente que quiere tacharme de chulo y de vacilón porque vengo a cachondearme pero por mis hijos te juro que sí. De ti que me llamas ratero para que los borregos puedan aplaudir», cantaba la comparsa 'Los indomables' para poner en tela de juicio las múltiples críticas de los propios compañeros que los acusan de cantar por dinero. «El tiempo dirá quién hacía Carnaval y quién hacía daño al Concurso», apuntaba.

En esta letra, el autor reconocía que había venido a cachondearse «pero no del Concurso sino del reglamento. Creo que se ha demostrado que no vale. Eso sí, si el aficionado leal se ha sentido ofendido, a ese le pido mil veces perdón», comentaba tras la actuación. No obstante, el autor se mostraba orgulloso de su apuesta y aseguraba que «sí me ha merecido la pena». De hecho, aseguró que el grupo se le había echado encima cuando cantó este pasodoble.

También mostraba su satisfacción por la decisión del jurado de pasarlos a la fase de semifinales. «El jurado ha demostrado honestidad y valentía porque lo fácil era descalificarnos», ponía de relieve uno de los hermanos Márquez Mateo, que renococía que lo tenían difícil para pasar a la Final del próximo viernes.

«Con cantar en semifinales creo que hemos conseguido muestro propósito. El hecho de que estemos aquí cantando en semifinales nos da opciones, pero lo veo difícil porque si nos han puntuado bajo porque no ha gustado la idea, no creo que nos dé para estar en los puestos más altos», aseveró el coplero.

En este sentido, aseguró que tras la actuación de preliminares, el grupo le hizo llegar al jurado los cambios que se habían llevado a cabo a lo largo de todo el repertorio.