¿Me meto o no me meto?: La fuerza está en la palabra

¿Me meto o no me meto?

«En Cádiz está 'to' inventao». Los inventores. Iván Romero ya se ha afianzado con su estilo de comparsa 'achirigotada' y 'acuartetada'. Con presentación clásica y estribillo en su composición, con parodia entre copla y copla. Un cachondeo muy serio.

De nuevo por menores el pasodoble. 'Afinaíto', tranquilo y pausado, la fuerza va en la palabra, muy crítica con las agrupaciones que 'rajaron' del cambio de fecha. «Con todo lo que han rajao y ahora están callados y mamando en el Concurso». Excesivamente dura con Ares, Tino y compañía.

Arte puro en la interperlación con Romero. Si esta comparsa concursara en la modalidad cuartetera, rascaba premios. Es la mejor parte de la actuación y eso no termina de ser muy positivo.

«A la Bahía se le está yendo la vida». El autor personifica los males de esta tierra, su hija de Tabacalera, sus niños de Airbus y la General Motors. Se queda algo corto, como también en los cuplés. Acaba el estribillo como Juana la Loca. «No me sale, no me sale».

Iván Romero siempre ha sacado jugo a su disfraz, al tipo, a la idea, y con estos científicos se le ha quedado corto. Representan más una excusa para desarrollar su comparsa, solvente como es habitual, que un esquema para lanzar sus intenciones. Aceptable actuación pero ha faltado ese 'feeling' que normalmente crea esta agrupación.

Comparsa ¿Me meto o no me meto?

Autor de letra: Iván Romero Castellón

Autor de música: Iván Romero Castellón

Dirección: Javier González Vázquez

Localidad: Cádiz

Agrupación año anterior: '¡Quieto todo el mundo!'