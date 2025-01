Los babeta: Un guiso al que le sienta muy bien el tiempo de reposo

Los babetas explican la idea en la presentación: un cocinero genovés que con recortes de fideos hizo un plato para ricos . La historia, más allá del paralelismo con la ciudad de Cádiz, hecha de recortes fenicios, romanos y cristianos, no va mucho más allá de los símiles gastronómicos que puede que ya sepan un poco rancios. La propuesta es sencilla y sin grandes pretensiones, de ahí que de primeras no cause la impresión de otros años. Contrabajo y saxofón acompañan una primera pieza que marca el tono desenfadado y luminoso de toda la actuación.

La hermosa falseta suena distinta, original , empleando algunos acordes atrevidos y alejándose rítmica y armónicamente de los cánones clásicos. Primer tango muy crítico con el Obispo de Cádiz, al que afean ferozmente su actitud poco colaborativa con las cofradías, a las que cierra las puertas de la Catedral. Contundente final en el que aseguran que cuando el Vaticano le quite su silla, sobrarán cargadores para llevarlo fuera de Cádiz a paso de horquilla.

La segunda letra es un bien construido retrato de una pobre anciana gaditana que durante el confinamiento se dedica a coser mascarillas para los hospitales en contraposición a cierta nobleza sin corazón y comisionistas sinvergüenzas que robaban a manos llenas.

Primer cuplé simpaticón , donde amenazan a su hijo con no salir de casa si no se come las lentejas y tras treinta años sigue allí que no hay quien lo eche. El segundo redondea la tanda, que mejora bastante respecto a la de preliminares. Una chavala con un hambre insaciable llega al restaurante y no para de comer. Cuando ya no tienen más platos que ofrecerle, se come el plato de lentejas que el niño dejó en el cuplé de antes .

En el popurrí, la calidad de la materia prima, un conjunto vocal potente y fiable, compensa con creces cierta falta de condimento y tiempo de cocción en el desarrollo del contenido, muy al tipo. La acertada selección musical contribuye a resaltar las virtudes vocales del grupo, que se luce especialmente en la interpretación a capela de una versión de la obra coral El Menú de Carl Zöllner .

Pasado el primer momento de preliminares, cuando la comparativa con sus anteriores propuestas les pesó un poco, el coro, en pie de igualdad con sus verdaderos rivales, que son el resto de participantes de la modalidad, gana enteros y se postula como uno de los principales candidatos a alzarse con la victoria final .

Coro Los babeta

Autor de letra: David Fernández Romero

Autor de música: Antonio Rodríguez Pino/José Manuel Pedrosa/Raúl Rodríguez

Dirección: José Manuel Pedrosa

Localidad: Cádiz

Agrupación año anterior: 'La colonial'