Kike Remolino: «Para construir el tango, me he ido a los que escuchaba mi madre»

Decir Kike Remolino es pensar directamente en chirigotas y comparsas, pero desde ahora hay que hacerlo también en clave de coros, porque en este 2024 debuta en la modalidad. Lo hace además con uno de los mejores grupos, el de David Fernández y Pedrosa, aspirando por tanto a lo máximo.

Es el autor del tango, la pieza autóctona por antonomasia de la fiesta, lo que supone una responsabilidad especial pero también lleva consigo la belleza de esos nervios propios de intentar gustar con una nueva creación. 'Los iluminados' cuentan hoy con un nuevo corista que, quién sabe, puede ser en el futuro un novel cuartetero que complete el 'Grand Slam' carnavalero.

-¿Cómo está viviendo la experiencia de salir en un coro?

-Muy bien, muy cómodo todo. Aprovecho para dar las gracias a los más de 50 corazones que hay en el coro, que me han acogido de maravilla y somos como una familia. Fui yo el que me ofrecí porque por cuestiones personales necesitaba tener la cabeza ocupada y distraerme. Y he encontrado con creces lo que buscaba. Se han portado conmigo de categoría.

-Estando muy acostumbrado a las dinámicas de las comparsas y las chirigotas, ¿qué diferencias percibe en los ensayos del coro?

-La diferencia principal es la metodología, que es más lenta porque al ser tantas personas el avance es más poco a poco, sobre todo de afinación. Pero todo lo que se hace es con paso firme, porque si algo hay que cambiar, no hay mucho margen para volver atrás, por lo que hay que pensar muy bien lo que hay que meter. Eso me lo llevo yo de aprendizaje. Lo demás es parecido pero con mucha más gente.

-¿Qué nos puede adelantar del coro?

-Lo bueno que tienen los coros es que en la pelea está casi siempre un ramillete de cinco o seis coros y son muy diferentes entre ellos. Tienen los estilos muy marcados y tú no puedes comparar el nuestro con el de Luis Rivero, ni el de Rivero con el de Julio o el de Julio con el Bayón, el del Chapa o el de Nandi. Son muy distintos y eso es lo bonito. Cada uno en su estilo y no defraudan. Nosotros ofrecemos un canto a Cádiz desde la música y la letra, el concepto y las hechuras.

-Además ha hecho el tango. ¿Qué sensaciones le ha dejado llevarlo a cabo?

-Lo hago por casualidad, porque se dan las circunstancias, por accidente entre comillas. La diferencia a la hora de construirlo es que con el pasodoble siempre me gusta saber antes de qué vamos. Cuando íbamos de Tijeritas le metí un rollo más flamenco o algún elemento de Navidad cuando sacamos 'Los parapapá'. Pero el tango es la bandera del coro, que entre sí se diferencian en los conceptos, en los popurrís, en cómo mostrar la idea. Pero a la hora de hacer el tango todo el mundo respeta los cánones y yo lo que he hecho al construirlo es irme a mi infancia, a los tangos que le gustaban a mi madre, que se llevaba todo el día escuchando los tangos de La Viña que hacía Antonio Martín. Por ahí he tirado. Tenía muy claro que quería que el tanguillo fuera bailable, que es una cosa que se le achaca mucho a los coros y yo quiero ese soniquete, ese compás, esa velocidad. Eso lo quería yo respetar a rajatabla para que después los flamencos me digan que será más bonito o más feo, pero que se puede bailar. Estoy especialmente nervioso. A mí me ha gustado mucho y ojalá que la gente lo disfrute tanto como lo hemos disfrutado nosotros metiéndolo.

-¿Tiene nervios distintos a otros años al ser la primera vez en la modalidad?

-Lo que pasa es que el coro tiene un organigrama muy bien organizado. Es un equipo. El peso específico de la letra lo lleva David. Pedrosa es un descubrimiento, yo ya lo sabía, pero a la hora de afinar y montar la música es un fenómeno, fuera de lo común. Todos tienen una parcela que regar y la presión está mucho más dividida. Yo ya estoy contento, estoy como los chiquillos cuando van al Aquasherry. Vamos a lo que vamos y todo el mundo quiere llevarse el gato al agua, pero los nervios son distintos. Quiero ganar, es tontería, pero sobre todo quiero que guste y que el coro disfrute.

-El Falla es el Falla y se va a ganar. ¿Pero tiene más ganas de las tablas o de la batea?

-Quiero dosificar el disfrute porque al Falla se va a disfrutar también. Pero me hablan tan bien de la batea que, después de 30 años de carnaval, estoy loco por vivirlo. Hemos hecho batallas de coplas con la comparsa abajo y ellos arriba en la batea y la conozco por dentro, que se lo montan de categoría. Ese rollo de las furgonetas camperizadas lo inventaron esta gente. A la batea no le falta un detalle, tiene hasta aire acondicionado.

-¿Lo siguiente será ya un cuarteto?

-Ahí estoy dándole coba al Gago. A ver si me da muestras de la enorme amistad que tenemos y me hace un huequito. Yo con los cuartetos me río mucho pero a mí el rollo que más me mola es el suyo, no es ningún secreto. Yo fliparía con ellos y así ya toco todas las modalidades.