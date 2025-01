Dentro del Carnaval de Cádiz existen muchos otros carnavales. Cada persona toma esta fiesta a su antojo y la convierte en la alegría o la crítica de su vida, en una expresión de libertad o de ira, en una competición o en una afición.

A mí el carnaval que me gusta es el del amigo que te da la mano cuando te caes, el del respeto y la admiración, el del guiño cuando las cosas no salen bien, el «tranquilo que no pasa nada», el que da aliento y fuerzas y se disfruta más si se comparte.

En ese carnaval los rivales son amigos y se quieren. Se quieren porque se respetan, porque se ayudan y lo demuestran.

Cuando Antonio Pedro Serrano 'El Canijo' tuvo un sobresalto de salud, el corazón de muchos carnavaleros sufrió una arritmia de incertidumbre. Los latidos de la ciudad más alegre del mundo enmudecieron a la espera de buenas noticias y una pronta recuperación.

Fue entonces cuando Juan Manuel Braza Benitez 'El Sherif' decidió cantar desde el corazón una letra que dio aliento, impulso y alas a aquel chaval sevillano que con humildad y cariño se aficionó a los carnavales.

Aquella muestra de generosidad no pasó desapercibida y el sábado 'El Canijo' pudo saldar una deuda. La deuda de un amigo, de un compañero noble, la deuda de una letra que le dio la mano cuando más lo necesitaba.

El saludo que los dos chirigoteros se dieron en el teatro es mucho más que un gesto de agradecimiento. Es el significado en sí del carnaval, es una llama de vida entre tanta tiniebla, entre tanto maquillaje, forillo, contratos y competencia.

Aún quedan algunas sonrisas puras, algunas miradas de complicidad, algún «toma mi mano y vuelve que te estábamos esperando desde hace años».

'El Canijo' ha vuelto con su chirigota y a nadie se le podría ocurrir mejor forma de hacerlo que con una demostración de gratitud a las buenas personas del carnaval, a uno de los más grandes, a don Juan Manuel Braza Benítez.

Que la amistad que une el carnaval perdure para siempre y que vuestra manera de entender nuestra fiesta se extienda como una pandemia a todos. Viva el carnaval que me gusta. El bonito. El de la copla y el respeto. El de los amigos.