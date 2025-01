En los últimos días se han escuchado afrentas contras las asociaciones del carnaval. El concurso oficial de agrupaciones es organizado por el Ayuntamiento y que hay puntos organizativos del concurso que ni nos pertenecen ni jamás debieron habernos pertenecido. Hay otros en los que sí tenemos que seguir dialogando con el organizador, en los que nuestra voz es necesaria.

Sí nos concierne las fases de las que se compone el concurso, la organización de los cuadrantes, la definición de cada una de las modalidades… todo aquello que tenga que ver con las modalidades y la estructuración del concurso. Se podría decir que son los autores y componentes los que deben decidir sobre esto último, pero como comprenderán operativamente es imposible. Es trabajo de las asociaciones de las modalidades reunir a sus asociados, debatir y estudiar cada punto para que las conclusiones que se saquen sea la voz de la representatividad mayoritaria de la modalidad. Podrían decir el tan manido argumento que las asociaciones no tienen representatividad, no es cierto, a día de hoy las asociaciones que representamos a las modalidades contamos como mínimo con una representatividad mayoritaria de la modalidad, por no decir casi absoluta, quien no está es porque no quiere y realmente no estará ni en esta ni en ninguna, no quieren ser representados por nadie ni hoy ni nunca.

El trabajo asociativo es necesario, más concretamente la asociación a la que represento lleva trabajando para aportar todo lo que puede y más al COAC 2025 desde le pasado mes de mayo, independientemente de la labor asociativa de asesoramiento y actos internos, es una asociación viva a lo largo de todo año. Otro gallo muy diferente es quien debe estar en ese consejo de participación del COAC y es en donde única y exclusivamente ayuntamiento es quien decide lo que implementa o no. Aunque de todo lo que me queda más claro es que quien habla así durante el concurso lo hace desde la completa ignorancia y la nula participación. Es muy fácil tirar la piedra y escondiendo la mano con la mínima aportación y la máxima exigencia. Ten el valor de mojarte.