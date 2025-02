«Dicen que los carnavales de Cádiz son grandes cronistas de la actualidad: desde mi punto de vista, bastante simplones»

'Mesa de análisis' es un programa de 'CanalSur Más' capitaneado por Teodoro León Gross que acerca a diario la actualidad política y social andaluza a sus espectadores.

Así se describe el programa en la página web de 'CanalSur Más': «Programa capitaneado por Teodoro León Gross cuyo objetivo de tomarle el pulso a la actualidad política y social de nuestra tierra, sin olvidar lo que ocurre en el panorama nacional e internacional. Últimas horas, entrevistas, análisis y debate en plató».

El Carnaval también tiene cabida en el espacio de la mano de Reyes Calvillo y a través de las coplas del Falla se analiza la actualidad política y social de Andalucía. El programa cuenta con varios colaboradores y uno de ellos es Javier Caraballo. «¿Que hacemos con este Mushasho? Todos los días aprovecha pá meté puyitas al Carnaval de Cádiz en la Televisión Pública de Andalucía», ha criticado en redes sociales, compartiendo un vídeo, la cuenta de X (Twitter) de El Jamesteba (@ElJamesteba).

Hablando de Carnaval, esta fue la aportación de Caraballo, aportada esta semana, que nada ha gustado por estos lares. «Yo he dado aquí mi opinión sobre los carnavales de Cádiz y he dicho que el ingenio, la imaginación, lo sublime... no está desde luego nunca en las letras políticas. Hay muchos compañeros nuestros que dicen que qué grande son los carnavales de Cádiz, que son grandes cronistas de la actualidad... Desde mi punto de vista, bastante simplones. La imaginación hay que buscarla en otra parte«.

Que hacemos con este Mushasho...



Todos los días aprovecha pá meté puyitas al Carnaval de Cádiz en la Televisión Pública de Andalucía. pic.twitter.com/QyY0oUvGWh — El Jamesteba (@ElJamesteba) January 25, 2024

Javier Caraballo es un periodista andaluz con más de tres décadas de profesión, en las que ha combinado todos los géneros periodísticos en prensa, radio y televisión. En la actualidad, participa en las tertulias de radio de Onda Cero, 'Más de Uno' y 'La Brújula', escribe columnas de opinión en El Confidencial y asiste a algunas tertulias como la de 'Mesa de análisis'.

Cabe recordar que en este mismo programa, en una intervención el año pasado, el subdirector de 'Diario de Sevilla', el gaditano Juanma Marqués Perales, dijo lo siguiente tras una actuación de la comparsa de Antonio Martínez Ares: «Yo no entiendo nada de lo que dice esta comparsa. En Cádiz siempre se ha cantado hablado, no vocalizan. Es una mezcla de voces que cantan cada vez más rápido. A mí realmente la comparsa de Martínez Ares me parece un horror. Sé que esto es una barbaridad y a lo mejor no me dejan entrar por las Puertas de Tierra, pero estas comparsas además de cursis no hay quien las entienda«.