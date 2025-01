Resulta muy triste que el carnaval de Cádiz tenga que reivindicarse a sí mismo, pero lo peor de todo es... ¿ante quién? Porque la esencia del mismo la conocemos los gaditanos de sobra, ¿ante quién nos justificamos?, ¿ante quién tenemos que tirar de artillería? (siempre de coplas por supuesto).

En los pocos días de concurso que llevamos hemos podido ver cómo una chirigota trae al falla una reivindicación de lo nuestro de la manera más genuina, gamberra y auténtica, como es el caso de «Los inhumanos». Por otro lado hemos visto cómo, de manera magistral, el cuarteto de Gago, nos trae otra autorreivindicacion de transgresión y carnaval con mayúsculas, que al parecer en muchos sitios molesta, pero que no debemos dejar de defender. Hemos visto a la chirigota reivindicarse a si misma, en el caso del primer pasodoble de la chirigota de Carlos Pérez, donde defiende la vida de esta modalidad que afortunadamente este año sí cabe se ve reforzada con la vuelta de grandes autores, más los que ya estaban. Hemos podido ver una reivindicación de la comparsa en la letra de pasodoble de los hermanos Pastrana, en una magnífica defensa de los nuevos autores y no tan nuevos de la modalidad que son ya el más absoluto de los presentes. Y cómo no, también hemos tenido que reivindicarnos en cierto modo los coristas desde el altavoz del tango, el lenguaje genuino de Cádiz que no se puede subestimar ni menospreciar. En definitiva, tristemente nos vemos en la necesidad de reivindicarnos, teniendo que «malgastar» letras en ese sentido, aunque por otro lado pienso que nunca caerán en saco roto estas defensas a ultranza de lo nuestro siempre que sea necesario. En los tiempos que corren, donde el mayor numero de críticos de carnaval están empadronados de El Cuervo para arriba, no nos queda otra que tirar de coplas para reivindicar la transgresión, el carnaval auténtico... no nos queda otra que alistarnos a «La Resistencia»( no confundir con «la revuelta», que me van a tachar de izquierdoso y voy a tener que reivindicarme...).