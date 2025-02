La tranquilidad de Machis, vista por su entrenador

Como es sabido, para este encuentro Sergio no podrá contar con Darwin Machis debido a la roja que vio en el encuentro ante el Girona de la última jornada. Puestos a ser positivos, y olvidando la derrota que costó su expulsión, no le ha venido mal del todo al venezolano esta sanción dado que acaba de regresar de un viaje con su selección para disputar los encuentros de clasificación para el Mundial con todo el cansancio que ello genera. De hecho, en su penúltimo desplazamiento por el mismo motivo y coincidiendo con el primer parón, el jugador llegó bastante agotado del largo viaje y pese a ello quiso jugar de inicio ante el Athletic en San Mamés, algo que no ocurrió por sensatez médica y técnica del staff, que le paró los pies. Ya en la segunda parte de San Mamés, el vinotinto y salió y apenas influyó en el juego. Por eso, que no juegue este lunes -cierto que habría tenido más tiempo para recuperar- tampoco puede considerarse una baja muy importante a pesar de que sí llega ahora con la moral por las nubes después de un golazo ante Chile y una vez visto para sentencia el juicio por la pelea que tuvo en Granada.

Precisamente, Sergio fue cuestionado por esa situación que vivió el jugador los días previos a su expulsión frente al Girona. El técnico catalán no se escondió y dio la cara. «Sé que hubo especulaciones sobre el partido del Girona acerca de si le había afectado o no el juicio; yo hablé con él dos o tres veces durante esa semana y veía que estaba plenamente preparado para jugar, otra cosa es que las circunstancias y lo que le pasó con la tarjeta roja lleve a pensar que estaba distraído. Él estaba plenamente convencido de lo que había contado en sede judicial y tranquilo para jugar; otra cosa es que después tuvo la mala suerte de que resbala y va con la plancha por delante e hizo que se pensara en diferentes situaciones», manifestaba antes de mandar un mensaje claro. «Darwin está bien, le ha venido genial irse con la selección para desconectar de todo, se ha centrado en el fútbol, ha venido fresco, ha metido un gol y entendemos que es un futbolista que nos tiene que dar mucho y así lo pensamos», zanjó.

Así acaba, de manera feliz, dos semanas con muchos dientes de sierra para un jugador que ha regresado de su país concienciado en el fútbol y tranquilo por una sentencia que le hará pagar un dinero con el que entierre un capítulo que nunca debió escribir.

Más temas:

Chile