Vuelve Fali, uno de los dos bastiones de una línea con demasiadas grietas

La defensa del Cádiz CF temblaba y nadie se dio cuenta. Y eso que había sospechas de que podía pasar lo que está pasando. Muchas, demasiadas. Tantas, como los centrales que comenzarían un nuevo curso, cinco. Pero nadie en la directiva del Cádiz CF ni en el cuerpo técnico levantó la voz de que se estaba jugando con fuego. Y ahora, claro, se están quemando. Se confió en lo que había y eso mismo lleva cayéndose hace un tiempo. Sí o sí, el mercado de invierno tendrá que reponer algo de lo que la planificación veraniega creyó tener atado cuando los datos clínicos no eran los más convincentes tal y como se está demostrando.

Tan sólo hay que echar un vistazo a los últimos encuentros del Cádiz CF 22/23. Los centrales eran los mismos que los que hoy completan la nómina del primer equipo, pero ya entonces -como ahora- dejaban alguna que otra duda con su estado físico. Es fácil de recordar lo que sucedió. No hay que coger ni estadísticas ni nada parecido, tan sólo hay que hacer uso de la memoria. Recuerden. Víctor Chust nunca fue el Víctor Chust del primer año con Sergio. El central valenciano nunca pudo restablecerse de unas molestias de pubis que le llevaron al quirófano al término del pasado curso, en mayo. Por su parte, ya entonces Momo Mbaye no contaba demasiado para un entrenador que se lo ha tenido que volver a comer este curso. Por su parte, Jorge Meré no hacía otra que entrar y lesionarse, entrar y lesionarse. Es decir, lo mismito que ahora está repitiendo. En su última intervención en Getafe quedó fuera de combate en el calentamiento. Además, uno de los dos bastiones, Fali, casi que acabó la temporada pasada con muletas porque raro el partido que terminaba. Esa dinámica no ha dejado de soltarla en esta. Por último, el otro gran bastión, el más contundente, Luis Hernández. Sin embargo, a diferencia del pasado curso, el central madrileño acabó exhausto la temporada e incluso tuvo que ser operado una vez terminada la temporada. Las consecuencias de su vuelta a la competición están siendo las que son, lesionado.

Así están las cosas en una línea defensiva que se cae. Este pasado martes volvía a los entrenamientos felizmente Fali Giménez, que fue baja por lesión en el último encuentro del equipo disputado en el Coliseum Alfonso Pérez. El jugador valenciano ha sido once veces titular de los doce encuentros celebrados en Liga. Indiscutible como es, su regreso debe enderezar una defensa que hace aguas en la enfermería.

De hecho, la pareja formada por Fali y Luis Hernández fueron la titular en los cinco primeros partidos de Liga ante Alavés, Barcelona, Almería, Villarreal y Athetic. Sin duda, este tándem es el favorito de un Sergio que veía como en la sexta jornada debía cambiarlo por las primeras molestias que anticipaban la lesión de larga duración que sufre Luis Hernández. En el Villamarín, Fali y Meré jugaron de inicio y salvaron el expediente.

Para el siguiente encuentro, Luis Hernández regresaba a la zaga para compartirla con Fali y se empataba en Carranza sin goles ante el Rayo Vallecano en el que sería el último encuentro disputado por el defensa de las catapultas. A partir de ahí, la defensa entraba en una odisea en la búsqueda de una pareja que Sergio no logra encontrar por varias circunstancias.

Para el encuentro en el Metropolitano, Sergio experimentó con una defensa de cinco jugadores en la que aparecían incrustados como centrales Fali, Mere y Javi Hernández con un resultado desastroso tal y como evidencia el destrozo que le hizo Correa, autor de dos goles.

No debió gustar mucho la apuesta por los tres centrales a Sergio, que en el siguiente encuentro -en casa ante el Girona- recomponía su defensa con Meré y Fali, los dos hombres que repetirían una semana después en el once ante el Valencia en lo que sería la tercera derrota consecutiva. Ambos parecían los idóneos para repetir en el derbi ante el Sevilla, pero Sergi sorprendía dando la titularidad en el centro de la defensa a Javi Hernández con Fali en detrimento de un Mere siempre renqueante tal y como se confirmaría una jornada después.

Entre medias del derbi ante el Sevilla y el desplazamiento a Getafe, llegó el encuentro de Copa en césped artificial ante el Badalona Futur que Sergio aprovechaba para comenzar a darle minutos a Víctor Chust, que compartió el centro de la defensa con el canterano Miranda.

De vuelta a la Liga, el contratiempo lo dio en esta ocasión Fali, que se caía del encuentro ante el Getafe por lesión. Su puesto lo iba a ocupar en un principio Jorge Meré, pero se lesionaba en los minutos previos del encuentro y era Víctor Chust el que lo tenía que sustituir para formar el eje defensivo junto a Javi Hernández, quien parece haberse consolidado en una defensa que tiembla a cada paso que da.

Aunque a lo largo de lo que va de temporada Sergio ha empleado hasta a siete centrales (a Momo lo ha sacado en un encuentro de Liga únicamente), la verdad es que en estos momentos se encuentra rezando porque Fali no se le lesione y confiando en que el parche de Javi Hernández le salga bien mientras recupera poco a poco a Víctor Chust, que tras su operación de pubis se encuentra demasiado lento aún para lo que es el ritmo de la competición. Por su parte, el estado de Meré sigue siendo la misma incógnita desde que llegó.

