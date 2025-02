El show del Cádiz CF se da de bruces contra la política de la moral

Ufff. Vaya por delante que el show de unas especies de cheerleaders que se marcó el Cádiz CF para animar los momentos previos al derbi no había por dónde cogerlo. Ni pegaban, ni llegaban. Quizás, ni era el sitio, ni el momento. Ahora bien, de ahí a enfadarse y dictar sentencia porque cuatro bailarinas se ganen su sustento en base a lo que ensayan y trabajan va un mundo. Pero claro, en esta sociedad tan vigilante en lo moral es casi imposible hacer algo con la aprobación de todo el mundo. Ni hablar del conjunto de un arco político cada vez más reducido dado que los disparates comienzan a quedarse fuera de las cotas de poder.

Sobra decir que tampoco es para aplaudir a la mente pensante de tan discutible espectáculo. Ni el Carranza es el Madison ni sobre el verde iban a saltar boxeadores. También es verdad que tal y como se está poniendo el fútbol, que le costaría reconocerlo hasta a la madre que lo parió, todo lo que ya se vea deja de sorprender. Que si el speaker dando la turra, que si 'gallos de pelea' cantando carnaval en los aledaños del estadio, que si un espectáculo de luces y sonidos, que si esto, que si lo otro. Total, que entre tanta parafernalia es hartamente fácil que se te cuelen cuatro chicas enseñando carne. Un trabajo más que digno. O no, para muchos. Entre otros para la concejala de feminismos del Ayuntamiento de Cádiz Lorena Garrón Rincón, que empleó su cuenta en X para opinar al respecto. «Vergonzoso que el Cádiz CF utilice nuestros cuerpos para 'entretener'. Es tremendo que después de todo lo vivido no hayamos aprendido nada. Seguimos ante un fútbol machista y patriarcal en el que ellos son los protagonistas que juegan y nosotras meros trozos de carne». publicó la edil por Adelante Cádiz, adelante todos, menos las bailarinas, claro.

No fue la única que gritó su indignación a través de las redes porque también el concejal del Ayuntamiento de Cádiz y anterior candidato a la alcaldía David de la Cruz fue a más y metió en el saco hasta a Palestina. Veamos que puso. «Mientras que en el césped antes de empezar el partido han exhibido a mujeres ofreciendo un espectáculo machista, patriarcal y retrógrado, en la grada, en Fondo Sur, han ondeado las banderas palestinas contra la barbarie y la censura. Contrastes necesarios que nos vuelven a recordar que sólo el pueblo salva al pueblo», dejó escrito. Curioso que en la misma afirmación mezcle a una población que tiene como representante político. a Hamás , un grupito de asesinos que no es que se muestre muy respetuoso con la libertad de las mujeres. Eso sí, sin duda que en Palestina no se ofrecería un espectáculo de cheerleaders a no ser que hubiera alguna grúa de por medio...

También es cierto que no deja de sorprender que un club como el Cádiz CF, de los pocos que en los primeros días salieron a la defensa a ultranza de la internacional Jeni Hermoso, haya caído en la trampa de ofrecer semejante diversión un tanto sexista a costa del cuerpo de la mujer. Pero claro, en aquella forzada impostura había un muñeco de goma al que atizar hasta hacerlo caer como era el expresidente de la Federación Luis Rubiales. En cambio, en el derbi ante el Sevilla ni se pararon a pensar en los derechos que da o regala los políticos de la moral, siempre con la lupa en lo que pasa en una democracia avanzada como la española y con el burka puesto cuando caen a manojitos las mujeres en Irán.

En fin, que no, que no gustó en Carranza el espectáculo de las bailarinas. O, al menos, no se entendió. Eso sí, tan surrealista show dejó algunas perlas en la radio. En Tiempo de Juego de la Cope se llegó a ver a la Beyoncé de Cádiz pegándose unos bailecitos antes del derbi. Ya saben, ante la crispación, mejor el humor. Que no se pierda.

