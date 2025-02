Sergio: «Le doy las gracias a los jugadores por el tiempo que hemos estado juntos»

Cara de destituido. El rostro era el espejo del alma y Sergio sabía cuando el árbitro señalaba el pitido final que sus minutos como entrenador del Cádiz eran los últimos. Una situación muy complicada para el técnico que se ya se remetía a la decisión de Manuel Vizcaíno. «Por nosotros lo que nos digan, si mañana tenemos que entrenar lo haremos».

El técnico destacaba que «para vivir cosas bonitas también hay que vivir las crueles. Nos hemos sostenido en la red de salvación a pesar de no ganar partidos pero desde Navidad primero en Granada, el otro día en Valencia y hoy es ahondar en la herida. La situación es muy complicada, los jugadores lo están intentando. La relación que tienen conmigo es magnífica pero las cosas no están saliendo«.

Sergio reconocía como se le fue un partido controlado por un error lamentable en el penalti. «Estoy jodido porque la racha es muy negativa y nos está pesando. No encontramos el ritmo ni nada. Hemos ido de menos a más en la primera parte y entendíamos que en la segunda ellos iban a empezar igual pero un error ilógico de esta categoría nos ha castigado. Hemos intentado a partir del gol en contra ir con más corazón que cabeza. Era un partido de 0-0 que nos hemos complicado nosotros».

El entrenador destacaba que «lo principal para el equipo es conseguir una victoria. Estamos muy débiles. El error del penalti viene por un demérito nuestro. El tramo final del partido ha sido complicado. Le doy las gracias a los jugadores por todo este tiempo y a ver que pasa. Era una bola extra, que nos hemos ganado, pero le tengo que dar las gracias a los chicos por lo que pueda pasar a partir de ahora«.

Cuestionado por la situación del vestuario, Sergio se va sin decir una mala palabra de su equipo. «Siempre que nos miramos a los jugadores veo que están con el cuerpo técnico pero la realidad es que no nos está dando. No acabamos de encontrar el camino, cosas básicas que dominábamos nos está costando. Esta racha tan larga nos está lastrando. Ellos lo intentan pero esa precipitación se está manifestando mucho. El momento es complicado para todos y le he dado las gracias a todos».

