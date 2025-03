(Previa) Un Trofeo como algodón

Álex formará parte del once titular.

Las noches de los Trofeos -da cosita ya hasta ponerlo el mayúsculas- eran especiales, pero con el paso de los años y el desarrollo de una sociedad que no ha cambiado demasiado para bien el día del Trofeo se ha convertido en un entuerto. Ni hay barbacoas, ni hay fin de semana. Desde que el fútbol se ha modernizado, la celebración de este evento cambia de día a medida que cambia el calendario . Y aquí estamos, en el primer jueves de agosto, ‘celebrando’ un Trofeo que el club, con acierto, ha decidido dejarlo en partido único como presentación de su equipo a la afición.

Dicen desde el mismo club que el partido ha colgado el cartel de no hay billetes . Suena raro, cuando hay que tirar de memoria para recordar las gradas de Carranza hasta la bandera con la celebración de alguno de los partidos de su Trofeo. Habrá que esperar a ver la entrada que registra el estadio para felicitar al club o, en su defecto, echarle en cara ese despropósito de activar los carnets días antes del encuentro. Lo dicho, habrá que esperar para aprobar o suspender la política de Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras, esa con la que piensan hacer caja con los asientos que anteriormente ya se ha adjudicado un abonado que ha pagado su dinerito por ello.

Aunque el prestigio del Trofeo se ha ido evaporando a medida que se cambió de siglo , no es menos cierto que esta noche se ven las caras los dos equipos más galardonados de la competición. Por un lado, el Atlético de Madrid, que con diez Trofeos en sus repisas –aunque más de una bien se hubiera quedado en Carranza si no es por la memoria de algún que otro utillero– es el equipo más laureado seguido del Cádiz, que con nueve es el segundo tras ganárselo precisamente al Atlético desde los once metros en la edición del pasado año.

Para este encuentro, Sergio no podrá contar con Negredo, Sobrino, Iza, Alejo y Alcaraz . A esto se le une la falta de recursos en forma de fichajes con la que el club está afrontando un mercado lento y soporífero mientras deja al equipo casi sin reforzarse de cara al comienzo de Liga. Por eso, hasta no sería del todo malo que esta noche el Cádiz diera grandes muestras de flaqueza si eso sirviera para que la directiva apriete los dientes y refuerce como Dios manda al equipo de un entrenador que merece un equipo más completo y equilibrado.

Quedan diez díaz para el comienzo liguero y qué mejor que una magnífica prueba del algodón con el Trofeo como pieza a limpiar. Dijo Sergio ayer que su deber es acoplarse a lo que tiene y la verdad, a la espera de refuerzos, es que el equipo acabó el curso pasado siendo competitivo. No hay mejor senda que seguir que la marcada en la segunda vuelta de un año que debe servir como motivación en el vestuario pero no de relajación en los despachos.

Posibles onces:

Cádiz: Ledesma, Zaldua, Luis Hernández, Fali, Pacha Espino, Parra, Álex, José Mari, Awe Mabil, Choco Lozano y Lucas Pérez.

Atlético: Oblak, Nahuel, Savic, Giménez, Reinildo, Carrasco, Llorente, Kondogbia, Lemar, Ángel Correa y Cunha.

Árbitro: José Luis Munuera Montero, del Colegio Andaluz. Es de Jaén.

Hora y estadio: 21.00. Nuevo Mirandilla (TVE1)