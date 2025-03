Sergio González: la conversación con Antonio Zumaquero y los diez segundos de pánico con el cuarto árbitro tras el gol de Sobrino

Cádiz y el Cádiz vivieron una auténtica fiesta el pasado sábado. Muchos aficionados abandonaron el estadio con la sensación de no haber sufrido y disfrutado tanto al mismo tiempo desde hacia varias temporadas, y es que el encuentro fue de infarto. Con la resaca deportiva ya superada, Sergio González atendió en la noche del lunes a la llamada de "El Larguero", de la Cadena SER, y hizo un repaso acerca de lo acontecido en el duelo ante el Atlético de Madrid de Simeone.

El técnico recordaba que "cuando nos empataron se me pasaron todas las cosas por la cabeza. Lo primero, que al menos no perdamos. Segundo, que en este partido a ida y vuelta nos la tenemos que jugar porque necesitamos puntos". A pesar de todo esto, confiesa que tenían el "partido controlado" y que, a raíz del primer tanto de Joao Felix, el equipo se diluyó como "azucarillos".

Recuerda el momento en el que Rubén Sobrino hacía el tanto ganador tras el centro de Iván Alejo. "Celebramos el gol como locos y saltamos el campo. El cuarto árbitro va y me dice que están revisando una mano y ya me chafaron todo". Dice que en su cabeza pensó que "¿cómo va a ser mano?". Eso sí, el gol valió y a Sergio González era lo único que le importaba. "Menos mal que a los diez segundos me dijo que ya era gol".

La tarde ante el Atlético también fue una oportunidad para el técnico de charlar con Antonio Zumaquero, el aficionado cadista que sufrió un infarto durante la disputa del Cádiz - Barcelona y que fue homenajeado por el club el pasado sábado. Según cuenta Sergio González, el entrenador amarillo le comento que "después de este partido, estaba bien seguro. Que lo había superado sin problemas. Porque con esos dientes de sierra que tuvimos en el partido le hemos solucionado el corazón", comentaba entre risas de felicidad.