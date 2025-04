Sergio: «Hemos estado a buen nivel pero Mateu ha visto dos penaltis»

Sergio González lamentaba una derrota que vino fraguado por fallos propios, la expulsión, y otros en los que hubo una mezcla de decisiones artibrales y malas decisiones cadistas. Una derrota que en defenitiva deja al Cádiz pensando más en qué solucionar, los fichajes y en las bajas, que en otra cosa.

"Un partido típico de El Sadar", comenzaba explicando Sergio. "Han tenido empuje y ocasiones en nuestra área, el penalti nos ha hecho daño y en la segunda parte cuando hemos estado mejores ha llegado la expulsión que nos ha matado. Han tenido el segundo con una gran parada de Conan pero nosotros hemos tenido ocasiones muy claras con Lucas y Choco Lozano. El equipo ha estado parecido al nivel competitivo de Osasuna pero Mateu ha visto dos penaltis", resumía el técnico cadista.

Cuestionado por los penalti, Sergio dejaba caer que no eran claros y que había sido más una apreciación del árbitro que otra cosa. "Nunca sabes la verdad si es pernalti o no porque te explican las directrices y luego pasan otras cosas. El segundo es un penaltito pero no me quiero quedar con eso. El equipo ha mejorado respecto al otro día, tenemos muchos lesionados y nos hubiera gustado haber ganado algún partido".

Para el técnico, lo peor fueron los penaltis porque impidieron que su equipo, cuando estaba creciendo, fuera capaz de lograr el empate en el partido. "En determinadas fases del partido hemos estado bien y no hemos estado lejos del empate".

"La expulsión es un error nuestro y ha sido el acierto más grande del árbitro. Ahí estábamos bien nosotros pero esa expulsión nos ha hecho muy pequeñitos", explicaba el míster cadista.

Mirando al futuro, y sin hablar de fichajes, Sergio recuerda que "tenemos que trabajar y seguir compitiendo. El equipo a nivel defensivo está más cerca pero con balón nos sigue costando mucho aún", concluía.