Jesús Casas: «Si yo fuera entrenador del Cádiz intentaría replegarme y no dejar espacios al Barcelona»

Nadie mejor que Jesús Casas para analizar el Cádiz - Barcelona del próximo sábado. Fue canterano cadista, entrenador del B y con el tiempo se convirtió en la mano derecha de Luis Enrique, tanto en el FC Barcelona como en la Selección. Ahora reposa en Cádiz pero no descansa su cabeza. Ve fútbol, mucho fútbol. Y lo analiza cada semana en los micrófonos de Canal Sur.

Ha tenido unas cuantas ofertas este verano. De muchos sitios, la última una de Chipre que no le ha convencido. No hay prisa, ninguna. Está con los suyos y sigue viendo fútbol. De Primera, de Segunda, de Primera RFEF, del extranjero. Porque una cosa tiene clara, si se marcha fuera debe primar el aspecto deportivo equilibrado con el económico. Y razón tiene este técnico que estuvo cerca de aceptar una propuesta este verano que al final no salió, como otra que estaba prácticamente cerrada hasta que el club de marras cambió de director deportivo y por consecuente, de proyecto.

Desde Chiclana atiende la llamada de CANAL AMARILLO y contesta sin filtros a todas las preguntas en un momento muy delicado para el Cádiz, su Cádiz.

-¿Qué le ha podido pasar a este Cádiz para que haya cambiado tanto en apenas tres meses?

-Ha sido un inicio jodido, sí. El tema es que ahora no es igual que los finales de temporada, que suelen ser más raros. Queramos o no, los equipos que ya han conseguido su objetivo o ya no lo pueden alcanzar y la intensidad baja. Ahora, en cambio, no. Todos salen a comerse al rival desde el principio.

-¿A qué se tiene que agarrar el cadista?

-Hay que pensar que el equipo no ha empezado con jugadores importantes al cien por cien. Negredo, Alejo o Alcaraz no han estado a pleno rendimiento físico o no han estado. Eso se nota. Estoy seguro de que cuando todos estén bien el equipo mejorará.

-Usted entrenó en el Barcelona a Xavi. ¿Ya se le veía con esas ganas de ser entrenador que ahora está demostrando y que ya demostró su maestro Guardiola?

-Sí, sí. Sí que se las veía. Y además, no tenía prisa excesiva en entrenar al FC Barcelona ni a ningún equipo español en especial. Quería, antes, tener un aprendizaje. Recuerdo que me lo decía en varias conversaciones que tuvimos esos años. Además, ya siendo jugador y siendo consciente de que estaba en su ocaso como futbolista no paraba de aprender, de estudiar a los rivales. Estaba muy atento a todo lo que el cuerpo técnico decía. No perdía detalle de nada.

-Sin embargo, muchos pensamos que irse a entrenar a Qatar y encargarse de un grande sería un salto al abismo y por lo que se ve está demostrando que no es así. ¿Considera que entrenar al Barcelona sin ninguna experiencia e Europa es un salto mortal?

-No. Además, cuando yo estaba en la Selección coincidí con él en la sede de Las Rozas, donde él iba a sacarse el título de entrenador. Recuerdo que se habló de que pudo irse al Betis pero no quiso porque o no estaba preparado aún o quería disfrutar todavía de un par de años de fútbol y entrenar a un nivel inferior para irse formando. Es más, si echamos la vista atrás veremos que Pep Guardiola subió al primer equipo del Barcelona tras estar entrenando al filial. Su salto al vacío fue más alto incluso.

-Cierto. ¿Y a qué se debe eso? ¿No es más normal que para llegar a un grande se tengan que dar una serie de pasos intermedios en clubes de un grado menor como Celta, Valencia, Sevilla y demás?

-A ver, el fútbol, el método o el sistema de juego del Barcelona es diferente porque tiene un estilo muy concreto. Y en otros equipos, muchas veces lo que prima es la inmediatez, la exigencia del momento y por eso suelen acudir entrenadores con mayor experiencia como la que estás comentando. El Baça es distinto y pienso que tanto Guardiola como Xavi, en sus años previos a sentarse en el banquillo del Nou Camp, no hicieron otra cosa que ir moldeando su estilo propio y derivado de la escuela Barça. En cambio, la mayoría de los equipos, cuando están en apuros, apuestan por la experiencia. Igualmente, empezar en un equipo que te pueda fichar sin un estilo de fútbol concreto puede que te pase factura esa inmediatez del resultado y la paciencia no es algo muy común en este negocio.

-Bueno, vayamos al partido de este sábado. A bote pronto, ¿qué espera?

-Uff. Día complicado como cadista para responder a esa pregunta. Eso sí, queda mucha Liga y a este Cádiz no le queda mucho para despegar.

-Le haré la pregunta de otra forma y dirigiéndome al comentarista deportivo, no al cadista. ¿Qué espera del Barcelona?

-Lo de siempre. El Barcelona tiene un estilo muy reconocible y no lo cambia. Buscará lo de siempre; generar espacios y si no los encuentra, los buscará desde el uno a uno. Saldrá a machacar porque están en un buen momento.

-¿Y del Cádiz? ¿Qué espera del Cádiz?

-Si yo fuera el entrenador del Cádiz intentaría taparle esos espacios que van a querer crear. Pero claro, esto es muy fácil decirlo desde la barrera, porque cuando les presionas arriba te salen con un balón largo y cuando los esperas abajo te encuentran el espacio apoyándose en el uno a uno dada la calidad de sus jugadores. Pero mi idea sería salir a replegarse, no dejar espacios y esperar a una contra. Y que no tengan su día, claro.