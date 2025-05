El Gobierno tira de la oreja al cadismo

“Hemos visto últimamente algunas imágenes que no me gustan nada, como las celebraciones de ascenso de algún equipo de fútbol, imágenes que son preocupantes. No podemos perderle el respeto al virus”. Estas palabras pronunciadas por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que no ha nombrado al Cádiz CF aunque es evidente, sirven como tirón de orejas a las celebraciones del ascenso de categoría que se vivieron el pasado domingo por la noche en Puertas de Tierra así como el recibimiento del autobús del equipo un día antes en Carranza.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , ha declarado este lunes en rueda de prensa que hay imágenes que le preocupan especialmente, como las faltas de respeto al virus en un contexto de rebrotes multiplicados por todo el país en los últimos días.

Por todo ello, es de suponer que desde el Cádiz CF, así como de las instituciones de la ciudad gaditana no se va a promover ningún tipo de acto social en los próximos días para no alentar concentraciones de aficionados.

Igualmente, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, declarado seguidor del Real Zaragoza, también se ha mojado en el asunto de las celebraciones. "Si el Zaragoza sube a Primera, lo celebraré de otra manera. No me voy a juntar con otros maños".

Y preguntado por los sucedido en Cádiz, fue igual de claro que el ministro."No es necesario juntarse 5.000 personas para celebrar un ascenso. Se pueden juntar de 10 en 10. No creo que sea mucho menos divertida. No es cuestión de no hacer cosas divertidas. Es hacerlo de otra manera. No estamos en la normalidad, estamos en la nueva normalidad", ha aseverado, a la par que ha recordado la necesidad de mantener las medidas de distanciamiento social.