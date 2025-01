Cervera: «El punto es bueno, esta es la manera de hacer algo en Primera División»

Álvaro Cervera se iba satisfecho por el punto logrado ante una de las mejores plantillas y equipos de Primera División. La igualada ante el Villarreal refrenda un buen arranque de Liga de un Cádiz CF que ha sido capaz de sumar cuatro puntos ante el equipo de Castellón y el Real Madrid, casi nada.

Esa era la lectura del entrenador amarillo que destacaba la labor atrás de sus jugadores. "En defensa nos ha salido el partido como queríamos. No nos han dado posibilidad de contraataque, Ellos han tenido la poessión y nosotros hemos defendido. Han tenido acercamientos peligrosos y sumamos un punto pero a lo mejor necesitamos hacer algo más con la pelota. El punto es bueno y desde esta manera podemos hacer algo en la categoría".

El técnico añadía que "estos partidos lo podemos dar por buenos si sumamos. Hemos dejado la portería a cero ante el Real Madrid y frente al Villarreal. Eso es bueno y podemos competir así".

Con todo, la valoración del entrenador cadista era más que positiva por hacerlo ante un rival de este calibre. "El empate ante un equipo como el Villarreal que tiene una plantilla espectacular hace que me vaya contento a casa. Hemos ganado al Madrid y hemos empatado al Villarreal pero entiendo que a la gente no le haya gustado el partido . Hay que seguir así".

Cervera seguía explicando que ésta es la manera de competir en Primera. "Si jugamos de otra manera seguramente lo podríamos perder. Veo así que esta es la manera de jugar ante rivales como este. La manera es esta pero hay que darle una vuelta de tuerca con un pase, un centro. Nos ha faltado eso pero seguro que lo conseguiremos".

El gol anulado a Negredo

El partido estuvo marcado por un gol bastante polémico anulado a Álvaro Negredo. Una jugada que pudo cambiar el duelo. "Los partidos se desequilibran con los goles y habría sido otro tipo de partido. Cuando se arriesga más se dejan espacios", apuntaba Cervera.

Sobre la acción, Cervera cree que es fuera de juego. "Hay una imagen que parece que Choco está más adelantado . Parece que está bien anulado, pero cuales se van a ver y cuales no en una jugada en la que se ha tardado más de tres minutos. Cuales se ven y cuales no, es lo que hay que saber", decía el entrenador en referencia a las jugadas que se revisan por el VAR.

Al respecto, Cervera apuntaba que "nadie me ha explicado nada del VAR. Hace un año si nos explicaron que las jugadas se miraban desde arriba y que no había que protestarle al árbitro. Tampoco quiero que me den explicaciones pero quiero saber qué jugadas se ven y cuales no".

Por último, el entrenador hablaba de su relación con Unai Emery, con el que habló cariñósamente antes del partido y del que habó maravillas en la previa. "No creo que Emeri se fije mucho en mí. Me ha dado la enhorabuena y le dicho que siempre iba a ser un orgullo enfrentarme a él como entrenador".