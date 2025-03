(Previa) Pues el ‘ninot’ se quemará en Carranza

Las Fallas son en Valencia, pero el ‘ninot’ se quemará este domingo en Carranza. Y no hará falta mucho fuego porque ese lo pone Tebas y sus indigestos horarios hechos para chinos. Dos muñequitos, Cádiz y Valencia, se acercan a la pira del descenso en mitad de un horno, Carranza , que deberá estar a la altura de un partido que se las trae. No está bien el equipo, el de Sergio, pero peor esta el de Baraja, que ganó el pasado jueves ante el Valladolid gracias a las pifias de un Valladolid que sin querer queriendo no se ha salido de un lío que hoy se desarrolla en Carranza.

El Valencia llega con un punto más que el once de Sergio, que ha entrado en barrena cuando peor debería. Es cierto que a los gaditanos parece que le ha mirado un tuerto porque no es ni medio normal que cuando mejor estaban las cosas comenzasen las lesiones a granel y las sanciones a discreción. Parecía que no, que el equipo, que el bloque se recomponía a pesar de las ausencias, pero solo lo parecía porque vaya si ha pasado facturas las bajas de los Ledesma, Iza, Escalante, Fali, Chust y las molestias de Guardiola y Roger. Tanto han pasado que el Cádiz ha ganado únicamente un partido de los últimos ocho. Unos números muy pobres para cuando se está luchando por una permanencia que se ha escapado pero que sigue estando a tiro de piedra.

Pero para eso, para alcanzarla, los de Sergio deben imponer esa ley que hace tiempo que ya no se lee en Carranza. Los vuelcos de Sevilla, Real Madrid y Osasuna han hecho mella en la clasificación y aunque los amarillos siguen estando fuera del fuego, se han acercado a él de la peor forma posible.

El partido es armas tomar. Y no por la hora, que también, sino por las circunstancias que le rodean. Basta con echar un ojo al pie de foto de la clasificación para echarse a temblar en caso de derrota. La final por la permanencia se juega en Carranza y la parroquia local tiene que morder igual o más que los que estén abajo batiéndose el cobre. Pero para eso, para que el estadi ruja, Sergio ya avisó a los suyos. ¿Y de qué los avisó? Pues de que si quieren a una grada volcada los primeros que deben volcarse son los de corto.

El once cadista no debe sufrir muchos cambios a pesar de que se incorporan a la guerra dos hombres llamados a ser importantes como Escalante y Meré, que a falta de confirmación oficial -el club no facilitó este sábado la convocatoria- deberían estar en el banquillo tras recuperarse de sus lesiones.

Sin ellos pero esperando, Ledesma estará al frente de una defensa compuesta por Iza, Luis Hernánez, Momo Mbaye y el Pacha. San Emeterio y Alcaraz comenzarán el partido en la medular, mientras que Sobrino y Bongonda estarán apostados en las bandas izquierda y derecha, respectivamente. Y arriba, antes la baja de Roger, las dudas de Lozano y las molestias de Ramos, deberían estar un tiburón de Vallecas y Sergi Guardiola.

En frente estará un Valencia que no anda bien. Su escudo pesa más que la responsabilidad de no descender y con ese miedo debe jugar un Cádiz acostumbrado a jugar con fuego desde que lo parieron hace ya más de un siglo.