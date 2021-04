Cádiz - Valencia Cervera: «Yo le di a Cádiz el orden que necesitaba y Cádiz me dio a mí el desorden que me faltaba» «Mi actitud con los futbolistas sigue siendo la misma: la actitud que ellos quieran que tenga con ellos», asegura el entrenador cadista «Cuando salga de Cádiz, sé que no entrenaré a Valencia, Celta o Villarreal», apunta

Esta semana se volverán a ver las caras el Cádiz CF y el Valencia, y esos encuentros siempre son especiales para Álvaro Cervera, quien defendió la elástica che como jugador y quien tiene a buena parte de su familia en tierras valencianas.

El actual entrenador del Cádiz CF atendió esta semana a 'Deportes COPE Valencia' y no dudó en analizar su vinculación con Cádiz. Así dejó un titular para el recuerdo: «Yo le di a Cádiz el orden que necesitaba y Cádiz me dio a mí el desorden que me faltaba».

Tal y como señaló Álvaro Cervera: «Es como juntar el agua y el aceite. Cuando llegué a Cádiz, su gente y sus costumbres son de una manera diferente. Y hemos conjuntado muy bien. La afición está encantada con su entrenador, que su equipo esté en Primera». Y apostilló: «Cuando yo llegué el equipo jugaba contra el Arroyo y ahora contra el Barcelona. Y eso la gente no lo olvida y me tienen cierto cariño. Pero sé qué es el fútbol: tres derrotas y… pero es bastante peculiar mi vida aquí».

A base de esfuerzo

Es en Cádiz donde Álvaro Cervera ha alcanzado el mayor de los éxitos como entrenador, pero él no pierde de vista su pasado. «He pasado por todas las categorías: benjamines, alevines, juveniles… He tenido esa suerte y esa dificultad entre comillas, que para llegar hasta Primera he tenido que pasar por todas las categorías. También se aprende mucho», aseguró.

Una trayectoria curtida a base de años y esfuerzo desde que entrenara al Catarroja. «Queda bastante de aquel Álvaro Cervera. Mi actitud con los futbolistas sigue siendo la misma: la actitud que ellos quieran que tenga con ellos. Tengo siempre el mismo comportamiento que luego varía según el comportamiento que quieran tener ellos conmigo. Eso lo aprendí en Tercera, en Segunda B. Y ahí empecé a forjar lo que quería que fueran mis equipos. Cómo querían que fueran, cómo querían que jugaran, aunque luego esas cosas cambian por mucho en función de la categoría, los jugadores. Queda mucho, la esencia sigue ahí», puntualizó.

Sobre su metodología de trabajo añadió: «Yo sigo teniendo en mi cabeza la base del entrenamiento, pero tengo un preparador físico que está más preparado de lo que estaban antes. No es que sea mejor o peor, es que hay más herramientas. Tengo un cuerpo técnico, que se ha ido incorporando, y la gente más rarita, que no peor, los hemos ido dejando en el camino».

Un Valencia diferente

«No es que no tuviera ambición, pero para mí estar en Jaén, en Huelva, en Tenerife era llegar a la élite; entrenar. En otro sitio tendría más dinero, más prestigio y que se hablara más de mí. Pero como entrenador, yo entreno voluntades no entreno otra cosa. Y eso era llegar. Ahora estoy mejor, porque tengo más recursos, mejores futbolistas, estoy en la élite, me estáis entrevistando… pero para mí llegar era lo otro: conseguir entrenar y ganarme la vida con esto», apuntó Cervera.

¿Y entrenará al Valencia en el futuro? Su respuesta fue clara: «Cuando salga de Cádiz, sé que no entrenaré al Valencia CF o al Celta ni al Villarreal. ¿Por qué no? Pues porque esa es la visión que tengo del fútbol y la que tienen de mí. No dejo de dormir por eso. Entrenaré a otro equipo, tan a gusto y feliz. No me quita el sueño. Si algún día yo salgo de aquí, que ojalá sea dentro de mucho o no sea nunca porque soy muy feliz con todo lo que tengo a mi alrededor, y me quedo parado, si mi representante me llama y me dice que tenemos el equipo A, yo no le voy a llamar para decirle: espera un poco a ver si sale el B. No, porque yo lo que quiero es entrenar».

Un Valencia, su próximo rival, del que señaló: «A ver si lo puedo explicar sin equivocar el mensaje. El otro día hablaba en el coche y decía: el Valencia es el Valencia de Kempes, de 'Piojo' López, de 'Burrit' Ortega, de Aimar… y hay que mirar, sin desmerecer a nadie, los que llevan esa camiseta ahora. Que son muy buenos todos, pero que la gente se acuerda de aquello. Y en el banquillo es lo mismo. ¿El Valencia ha ido hacia adelante? Yo creo que no. Pero, la entidad sigue estando en el mismo sitio. Es verdad que ahora es diferente».

Y en cuanto a su forma de ser destacó: «Hay gente que se me acerca pidiéndome que no sea tan claro. Muchas veces lo utilizo como un mensaje. Cuando bajo al vestuario, soy el primero más feliz si hemos ganado. Yo salgo de casa para ganar un partido, lo demás me da igual».