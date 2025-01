La última oportunidad de reencuentro con su afición en el Estadio Carranza se esfuma

Este domingo 16 de mayo era la última oportunidad para que una pequeña parte del cadismo pudiera rendir honores a la gesta realizada por el equipo de Álvaro Cervera. Pero este último cartucho se pierde tras anunciar el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, este miércoles que el público regresará a los estadios de fútbol en LaLiga para las dos jornadas restantes, más el 'playoff' en Segunda División, en aquellos territorios que se encuentren en Comunidades Autónomas en la 'Fase 1' , un requisito que de momento no cumple Andalucía, aunque podría alcanzarlo el próximo lunes.

Además, también habrá público en los pabellones de la Liga Endesa de cara al 'playoff' del final de temporada. Los estadios podrán acoger el 30% de su aforo siempre que no superen los 5.000 espectadores, informó el ministro Rodríguez Uribes en rueda de prensa.

Además, el ministro de Cultura y Deporte también explicó que será cada club quien gestione el acceso de sus socios por el método que considere más oportuno y confirmó que los siguientes partidos de este fin de semana ya podrían tener presencia en las gradas de aficionados: Valencia-Eibar, Villarreal-Sevilla , en Primera División, y Castellón-Ponferradina y Lugo-Mirandés en Segunda.

Con público en contra ante el Levante

Ya no habrá más partidos en el estadio Ramón de Carranza hasta la próxima temporada, ya que el último encuentro lo jugará el Cádiz CF en el Ciudad de Valencia ante el Levante.

Así, de cara al fin de semana del 22-23 de mayo, se jugarían con público el Elche-Athletic, el Levante-Cádiz y el Celta-Betis, una medida que -tal y como ha explicado Uribes- no desnivela la competición por el hecho de permitir que unos equipos tengan aficiones y otros no. «Han aceptado las nuevas reglas del juego y esa es la garantías. Eso me dijo LaLiga, que estaban todos de acuerdo», añadió.

Al conocer la noticia, el Cádiz ha emitido un comunicado para asumir y respetar la decisión por el bien sanitario común, aunque lamenta que el equipo de Cervera no podra finalizar la temporada junto a parte de su afición. Para ello había abierto una plataforma de preinscripción.

El comunicado es el siguiente:

«Una vez conocida la decisión del Gobierno de sólo autorizar el acceso de público en aquellos estadios cuyas Comunidades Autónomas se encuentren en fase 1 epidemiológica, el Cádiz Club de Fútbol no puede más que lamentar el no poder finalizar la temporada junto a parte de su afición, como era el deseo de todos. De esta manera procedemos al cierre de la plataforma de preinscripción puesta en marcha en el día de ayer.

Nuestra entidad respeta y asume toda decisión que se tome por el bien sanitario común, y confía en que la próxima temporada podamos ver las gradas de nuestro estadio llenas por nuestra afición».