Cervera: «Nos han puesto en nuestro sitio, no podemos olvidarnos de lo que somos»

Se puede decir que Osasuna ha estado más presente en la rueda de prensa de previa del choque de este domingo que el rival de los amarillos en esta jornada, la Real Sociedad. ¿Por qué? Sencillo de explicar: dolió una barbaridad, más de lo que muchos piensan, perder una victoria que estaba en la mano en cinco minutos fatídicos y horribles de los amarillos. Sobre todo por como recuerda Cervera: "El partido lo perdemos nosotros".

Aprender la lección y que ello no vuelva a pasar es en lo que ha hecho hincapié el entrenador cadista. "Y si hay que volver al plan A pues se hace", insiste Cervera en referencia al juego de la pasada temporada y las intenciones de hacer más cosas en el campo en esta campaña.

Al respecto, el técnico recuerda que "tenemos que saber cuales son nuestras virtudes y defectos y entender porqué hemos perdido aquel partido. El tiempo nos ha servido para pensar lo que somos y donde estamos. No olvidarnos de ello porque nos puede pasar factura".

Siempre claro y conciso, el técnico explica sus intenciones de cara a esta temporada y la necesidad, si hay que hacerlo, de volver a ofrecer lo que ya se ha visto del Cádiz en Primera. "Yo esperaba este segundo año hacer algo más y si un equipo viene a por ti hacerle una contra, por ejemplo . Si no podemos volveremos al plan A de siempre y nada más. No se trata de ser ofensivo, sino de quien defiende y quien ataca. Pongo un ejemplo, Salvi es un extremo pero es de los mejores jugadores a la hora de defender" .

"Hay jugadores que son defensas que a veces creen que pueden atacar y ahí está el problema. No todos sabemos atacar y eso hay que saber hacerlo. Nuestro problema está ahí y quizás no se entiende. No podemos recibir de espalda en algúna zona o dar un pase, y no tiene nada que ver el ADN del Cádiz. Claro que queremos hacer algo más. Hay que saber cuando y cuando no", destaca el entrenador cadista.

Males del equipo, los goles encajados. "Llevamos cuatro goles a favor pero nos han metido cinco, seguramente porque son equipos que pasan en nuestro campo y la pelota ronda mucho nuestra área. Los penaltis se pueden evitar pero los saques de esquina me molestan un poco más".

Sobre si el Cádiz debería llevar más puntos en el casillero por las sesanciones mostradas, Cervera se muestra a favor pero huye de las justificaciones. "Lo malo son los diez últimos minutos de Osasuna. Creía que teníamos el empaque de Primera y nos ha puesto en el sitio. Somos lo que somos y no podemos hacer ciertas cosas porque nos pasa lo del otro día. No somos capaces de meter dos goles y ganar, meter en todos los partidos y no ganar es un problema muy gordo" .

«Hice cambios ofensivos para ganar el partido»

"Al final de la liga mereces lo que tienes pero yo se que este partido que pasó nos vamos a acordar mucho. No es normal que pasara eso", apunta.

Y sin olvidar Osasuna, Cervera habla de los cambios de aquel partido. "Seguramente había posibilidades de otros cambios y podíamos haber hecho un cambio con Álvaro o meter a Jonsson por el centro. Veía a Osasuna en nuestro campo y con dos puntas creía que íbamos a tener posibilidades de llegar a la portería contraria . A todo pasado pude ser que podríamos haber hecho otros cambios que serían defensivos, yo hice cambios para ganar el partido. Vi que los cambios tenían que ser ofensivos y no salió bien".

«Tenemos un equipo parecido pero mejor en los cambios»

Cuestionado por la plantilla tras el mercado de fichajes, Cervera explica que "cuando dije que la plantilla estaba cerrada es por lo que me dice el club. El equipo es parecido al del año pasado pero tengo la sensación de que cuando estemos todos y a la hora de hacer cambios puede ser mejor que el de la temporada pasada. Pero lo que sale al campo es muy parecido a lo de la temporada pasada".

Sobre el rival del domingo, el entrenador destaca su calidad. "La Real es muy buen equipo con un sello muy característico. Tras el palo de Osasuna cualquier equipo que nos venga es malo. Todos los años nos pasa algo parecido, el partido que tenemos ganado y lo perdemos". Un rival que pondrá a prueba la ausencia de victorias amarilla. " El partido del otro día nos hizo mucho daño porque ahora tenemos un calendario que nos podemos meter en una situación complicada y veremos como reaccionamos todos".

Todo apunta a que el último fichaje amarillo jugará este domingo. "Sobrino ha venido bien y está contento. Es un jugador que lo pones en cualquier posición y lo vas colocando y sabes que va a rendir. A él le gustaría jugar en punta con otro más pero a mi me gusta que arranque desde atrás porque tiene zancada", concluye.