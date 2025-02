Cádiz B - Marbella: Ganar era lo más importante (1-0)

Había que ganar y se hizo. Con un gol tempranero de Saturday resolvió el Cádiz B su cita ante el Marbella en El Rosal (1-0) para así poner fin a una racha de dos meses y medio sin puntuar.

Y es que la de este sábado en El Rosal no era una cita más para Cádiz B y Marbella. En una fase de la temporada tan corta y exigente, ganar se antojaba necesario para ambos, que sin quererlo se habían visto inmersos en la zona peligrosa de la clasificación.

Malísima era la dinámica de un filial cadista que acumulaba cinco derrotas consecutivas, las cuatro últimas en duelos provinciales. Bien es cierto que con dos encuentros todavía en el tintero debido al Covid-19, pero con una tendencia tan a la baja dichas citas se podían presentar más como una necesidad que como un comodín. Por eso sumar era vital. Y si podía ser con tres puntos, mejor.

Esta vez sí podía contar Juanma Pavón con un once más reconocible. Salvo Garrancho, que todavía no ha debutado y volvía a ir citado con el primer equipo, el entrenador onubense del Cádiz B contaba con todos aquellos que no había convocado Cervera y con otros que llegaron como refuerzos de invierno.

Así salían de inicio el portero Juan Flere, los laterales Javi Martín y Marc Baró, y el delantero Nieto. También el central Álex Martín, la última incorporación. En cambio, los atacantes Nacho Díaz y Johan Rodallega no entraban en la lista frente a un adversario que visitaba El Rosal con Edu Ramos, quien hace algunos meses celebró en este escenario el histórico ascenso del Cádiz CF a Primera.

Mejor no se pudo poner el decorado para el Cádiz B cuando a los cuatro minutos de juego era Saturday, el dorsal número cuatro del Cádiz B, el que adelantaba al filial. Lo hizo en una jugada de estrategia y aprovechando una prolongación para conectar un testarazo que no pudo repeler Álex Santomé. Todo marchaba.

Pero no era la primera vez esta temporada que el equipo de Juanma Pavón se adelantaba en el marcador y tenía que defender la renta. Situación que más de una vez no supo aprovechar. Era el momento para demostrar que se había aprendido de los errores del pasado.

Nieto fue titular de nuevo con el Cádiz B. ANTONIO VÁZQUEZ

Sin mucha historia

Con el Cádiz B jugando con ventaja no veía Juan Flere amenazado su portal. Tampoco es que Álex Santomé sufriera en exceso con algún tímido intento de Marc Baró, Chapela y Nieto. Al menos, eso sí, los gaditanos demostraban oficio sobre el césped y de alguna manera controlaban la cita.

Solo un córner en la recta final en el que reclamaron penalti los visitantes alarmó algo a los locales.

Así, sin nada destacado, acabó la primera mitad de un partido en el que había que mantener la tensión tras el intermedio. La corta renta así lo apuntaba.

Y así continuó el segundo periodo. Bien es cierto que con el Marbella FC más volcado sobre el área cadista, pero con Juan Flere como mero espectador. Pasaban los minutos y nada sucedía. Era la visión más positiva para un Cádiz B ausente arriba y cada vez más pertrechado atrás. Es por ello por lo que Pavón busca reactivar a sus hombres con los cambios de Peter y Carrasco, relevos de Mady Diarrá y Chapela.

El asedio marbellí era cada vez más notable, aunque solo un chut frontal de Gustavo Quezada que salió desviado puso algo de picante. Más nerviosismo que otra cosa. Mientras, Nieto podía aumentar la venta con un remate en plancha que encontró la red por fuera.

El encuentro se celebró en El Rosal CÁDIZ CF

Al final, y esta vez sí, el Cádiz B supo controlar la situación, se mostró como un bloque rooso ante un Marbella FC con más corazón que cabeza y se adjudicó tres puntos de oro para mirar on más optimismo el futuro. Aunque un mal despeje del guardameta local pudo pasar factura en la última jugada. Fue un triunfo de oficio. Es la mejor lectura en tiempos difíciles.

Saturday celebra su gol con el capitán Javi Pérez. CÁDIZ CF Cádiz B 1 Marbella FC 0 Cádiz B: Juan Flere; Javi Martín, Álex Martín, Saturday, Marc Baró; Sergi Fernández, Jordi Tur (Duarte, 84'); Chapela (Kike Carrasco, 68'), Javi Pérez, Mady Diarrá (Peter, 62'); y Nieto (Boselli, 84'). Marbella FC: Álex Santomé; Marcos Ruiz (Alfred Planas, 59'), Eliseo, Carlos Blanco, Carlos Redruello; Gustavo Quezada, Edu Ramos (Irving, 85'); Rafa Tresaco, Añón (Nacho, 59'), Juanmi Callejón (Álex Bernal, 76'); y Rafa Chumbi. Gol: 1-0: Saturday (4') Árbitro: Gonzalo Sánchez, comité castellano-manchego. Estuvo auxiliado en las bandas por Sultán Alubankudi y Fernández Benito, ambos también adscritos al comité castellano-manchego. Mostró cartulina amarilla a los locales Saturday, Álex Martín y Jordi Tur, y a los visitantes Carlos Blanco y Añón. Incidencias: Encuentro correspondiente a la 13ª jornada en el Subgrupo A del Grupo IV de Segunda B. Se celebró a puerta cerrada en el campo Ramón Blanco, el principal de la Ciudad Deportiva de la Bahía de Cádiz (El Rosal), debido a la incidencia de Covid-19.