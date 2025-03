Manuel Vizcaíno ya tiene su peña cadista en Chipiona

Manuel Vizcaíno ya tiene una peña cadista con su nombre y el lugar elegido le viene como anillo al dedo: Chipiona. Y es que en esta bella localidad de la costa noroeste gaditana es muy habitual que en verano pasen sus vacaciones los habitantes de la provincia sevillana, lugar del que es natural el presidente del Cádiz CF.

Justo antes de finalizar el año 2021 ha sido inaugurada la Peña Cadista de Chipiona Manuel Vizcaíno, una agrupación de seguidores cadistas que se ha unido a la Federación de Peñas del Cádiz CF (FPC), elevando el número de esta última a un total de 84.

Tal y como ha señalado el Cádiz CF, el sencillo acto se realizó en el bar que ahora lleva el nombre de la peña y que también ha sido inaugurado recientemente.

Julio Jardi es su propietario y el precursor de la peña. Y allí estuvo presente junto al presidente cadista Manuel Vizcaíno, quien arropado por su familia y acompañado a su vez por Rafael Contreras, vicepresidente; José Mata, adjunto a la presidencia; Jorge Cobo, consejero; Álvaro Cervera, entrenador del equipo; y el veterano Pepe Mejías, entre otros. Asimismo, el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, no quiso perderse el histórico momento.

«La peña que inauguramos en Chipiona lleva el nombre de nuestro presidente porque es muy importante resaltar todo lo que ha hecho por el Cádiz CF», señaló Julio Jardi en la puesta en escena de esta nueva peña cadista.

«Probablemente sea de las veces que más me va a costar hablar. Ahora me acuerdo de muchas cosas y de mis vivencias en Chipiona. No puedo negar que siento que es un día importante y estoy muy orgulloso de lo que significa el Cádiz CF en Chipiona. El equipo ha conseguido y conseguirá muchas cosas», señaló emocionado el presidente del Cádiz CF.