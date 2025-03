Llantos en el vestuario arbitral y nevera desde Las Rozas

Los vestuarios de Carranza sintieron el pasado lunes todo tipo de sensaciones. Por un lado, satisfacción en el visitante, donde el Elche acababa de parar una sangría de derrotas; por otro cabreo e indignación en el local, donde el Cádiz sentía como le acababan de escamotear dos puntos tras un gol ilegal y por último desconsuelo, pena y algo de miedo a las consecuencias.

Quienes eso sentían eran los cuatro árbitros que siguieron el encuentro desde el terreno de juego, comenzando por el principal Carlos del Cerro Grande y siguiendo por sus asistentes Guadalupe Porras Ayuso y Gonzalo García González y el auxiliar Daniel Palencia Caballero. También debería temor en una sala de Las Rozas, en Madrid, desde donde siguieron el encuentro Ignacio Iglesias Villanueva y su asistente Isidro Diaz de Mera , ambos al aparato del maligno VAR.

La radiografía de lo sucedido tras el Cádiz - Elche es la siguiente. Del Cerro Grande pita el final del partido con el enfado del personal tras un partido que se le escapó al Cádiz con una mala segunda mitad. Nada parece alteral un final de encuentro normal hasta que a Sergio le comunican que el gol de Ponce es fuera de juego claro.

En ese momento, y bajando el tunel de vestuarios de Carranza, el entrenador cadista pide permiso para charlar con el árbitro sobre dicha jugada que ya corre por los móviles de media España. Ponce está más que adelantado, es fuera de juego e Iglesias Villanueva se ha comido la jugada de principio a fin.

La sorpresa para Sergio es que cuando llega al vestuario arbitral Del Cerro Grande ya sabe el motivo por el que el entrenador quiere charlar con él. "Lo siento mucho, es un error", le dice el árbitro al entrenador cadista. La situación del cuarteto arbitral es la de descomposición total ante un fallo inadmisible. La cosa va a más pues Guadalupe Porras, asistente en la banda del gol del Elche, está llorando desconsolada y también pide perdón al entrenador cadista.

A la nevera

Con todo, la sanción para Iglesias Villanueva y Diaz de Mera no se han hecho esperar. Los dos no van a pitar los partidos que tenían asignados de Copa del Rey. El primero iba a estar en el VAR del Levante - Atlético de Madrid, mientras que el segundo iba a ser el árbitro principal del Villarreal - Real Madrid. Por su parte, Del Cerro Grande, víctima del error de sus compañeros, se mantiene como árbitro VAR del Betis - Osasuna , ya que desde el Comité Técnico de Árbitros se entiende que no es el causante directo del escándalo del Cádiz - Elche.

Está por ver si la nevera, la sanción a los árbitros va a más, y es que no sería nada descabellado que el gallego Iglesias Villanueva no volviera a pitar más esta temporada, lo cual sería un precedente en los últimos años del arbitraje español.