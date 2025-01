El Cádiz CF le echa las culpas a LaLiga

Dentro de los muchos cabreos que tiene el aficionado cadista en este inicio liguero se encuentra uno que puede resultar baladí pero que no es ninguna pamplina para muchos seguidores que no entienden el por qué su equipo no viste los colores que religiosamente debe vestir cuando no hay coincidencias en las vestimentas con el equipo rival.

La respuesta ya se ha sabido después de que el club haya contestado a Portal Cadista y le haya echado las culpas a una movida que se hace llamar el 'Kit Selector', un sistema que usa LaLiga por el que se decide con qué equipaciones jugará cada equipo en cada jornada regulando los colores que vestirán el trío arbitral, el equipo local y el impacto audiovisual que pueda tener todo el cruce. Una gracia que no hay quien la entienda menos los robots, que en definitiva parece ser los algoritmos que eligen el decorado de cada partido. ¿No le han cambiado a marcas legendarias y conocidas por ser de un color con otro con tal de que pegue con las gradas del estadio de casa? Pues aquí también. En breve, al aficionado le llegará una carta de su club para que vaya de uno u otro color. Esto es último es broma, pero al tiempo.

Según recoge el Reglamento -bajo el nombre 'Kit Selector ', de esta norma para la retransmisión televisiva de LaLiga, dice que «LaLiga tiene implementado un protocolo de selección de equipaciones con la finalidad de que la indumentaria de ambos equipos sea completamente distinguible en la retransmisión televisiva. Para ello LaLiga ha establecido el procedimiento Kit Selector.

Los equipos utilizarán la vestimenta que previamente hayan remitido a LaLiga y se haya introducido en el Kit Selector, tras la aprobación de la misma.

Cuando un equipo actúe como local, deberá utilizar el primero de los uniformes oficiales de su Club. Cualquier modificación al respecto deberá ser solicitada expresamente por el Club local, y aprobada por LaLiga.

Los equipos, además de su primer uniforme oficial, deberán disponer obligatoriamente de al menos otro segundo uniforme, que deberá distinguirse claramente del primero. Dicho lo anterior, se recomienda que los equipos dispongan de un tercer uniforme oficial distinto a los dos anteriores.

Los colores de los uniformes deberán ser diferentes y contrastables entre sí, siendo uno predominantemente claro y otro predominantemente oscuro. Para los casos de un equipo que deba actuar como visitante, y disponga únicamente de dos uniformes, ante la circunstancia de coincidencia de colores o similar contraste de los mismos con el equipo local, y que pueda suponer una deficiente retransmisión audiovisual, de manera excepcional se podrá requerir al equipo visitante la combinación de sus dos uniformes.

En cuanto a los uniformes de los porteros, deberán diferenciarse claramente de los demás jugadores en el terreno de juego. Los porteros deberán disponer obligatoriamente de tres uniformes con colores distintos y claramente contrastables. Dicho lo anterior, y ante la posible coincidencia de colores con jugadores o portero del equipo visitante, o árbitros, se recomienda que los porteros dispongan de hasta cinco uniformes diferentes».

Bajo esta premiaa, el Cádiz CF puede encontrarse con un problema a la hora de vestir su segunda equipación , completamente azul. Y es que la misma no cumple enteramente con la reglamentación ya que esta dice que deberá diferenciarse totalmente con la primera, donde existe la tonalidad azul tanto en las medias como en los pantalones por lo que, como ya ha hecho cantidad de veces, se verá obligado a combinar los uniformes que tanto chirria en el aficionado de toda la vida.