El centro del campo sube un nivel

Tomás Alarcón ha asumido rápido lo que puede y debe ofrecer en el Cádiz CF de Álvaro Cervera. El propio jugador se ha identificado con el lema del entrenador que se ha convertido el del propio club: 'la lucha no se negocia' . A partir de ahí, el chileno ha entrado con buen pie en el conjunto gaditano.

Un pivote defensivo, que puede jugar de 6 y de 8. Así definen desde la dirección deportiva a un futbolista joven y prometedor que llega a una posición clave en el esquema cadista y que puede ofrecer cosas muy interesantes en el equipo de Cervera. Está por ver cómo será su adaptación. En su contra juega que da el salto a una competición totalmente distinta de la que viene. De Chile a España, sin obviar, eso sí, que el jugador ya sabe lo que es vestir la camiseta de su país.

La capacidad de Alarcón estará en saber lo que Cervera quiere en una de las posiciones clave del once titular. Jugadores como Garrido, José Mari o el propio Fali han sido fundamentales jugando en el centro del campo gaditano . El último en sumarse a esa lista ha sido el danés Jonsson. El jugador ha sabido interpretar como nadie lo que el entrenador quería en el centro del campo. Destrucción pero sobre todo posición en el juego, ello unido a criterio en la capacidad para recuperar el balón. Cualidades que el futbolista internacional con Dinamarca ha sbido intrepretar y que ahora tiene que entender el nuevo futbolista chileno del Cádiz.

Más allá del posible rendimiento de Alarcón como jugador amarillo, parece sobre el papel que el centro del campo cadista ha subido de nivel. A los jugadores que ya tenía el equipo se suma uno nuevo que va a luchar por un puesto en el once. Un futbolista similar en condiciones a Garrido, pero con mayor capacidad física, o al menos eso parece. Cervera va a disponer con Alarcón de un centro del campo en el que José Mari y Jonsson, los titularísimos del equipo, van a tener una mayor competencia.

T odo ello sin olvidar que el valenciano Fali también puede jugar más adelantado . El rendimiento en el centro del campo del zaguero ha sido una de las gratas sorpresas de esta temporada, de ahí que no sería de extrañar que en esta nueva campaña pudiéramos ver de nuevo en ocasiones al valenciano como centrocampista.

¿Algún fichaje más?

Con José Mari, Jonsson, Garrido, Tomás Alarcón y la posibilidad de Fali, el Cádiz cuenta con hasta cinco jugadores para el centro del campo amarillo. Todo teniendo en cuenta que otros futbolistas como Álex Fernández son utilizados por Cervera en posiciones más adelantadas, a pesar de que también puede jugar en el doble pivote.

Está por ver si el centro del campo ya está cerrado o el mercado de fichajes puede deparar alguna incorporación en esa posición. Si Garrido no sigue de cadista, algo que no se sabe a ciencia cierta, la posibilidad de incorporar a un nuevo futbolista no sería descartable. El vasco, fundamental durante muchas temporadas, no ha tenido demasiados minutos esta campaña pero no se puede olvidar su importancia en el club cadista.

La pasada campaña el Cádiz contaba con los mismos jugadores en la medular más Augusto Fernández, que no tuvo demasiados minutos por sus problemas físicos. De ahí que para Cervera fuera muchas veces un quebradero de cabeza cuando Jonsson o José Mari no estaban disponibles en el equipo . Esa es una de las razones por las que el entrenador quiere tener bien atado el doble pivote cadista.

Queda claro que el equipo gana competitividad sobre el papel. No obstante la temporada es larga y no sería ni mucho menos extraño que el equipo pudiera reforzarse con algún jugador más que tuviera cualidades diferentes a las ya existentes en la plantilla amarilla.