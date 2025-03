Sergio: «Nos ha faltado actitud, de esta manera nos va a costar salvarnos»

Sergio se mostraba más contundente de lo que se podía preveer tras la derrota de su equipo ante el Atlético. El entrenador hablaba de cuestiones importantes, como la actitud y las ganas de afrontar el partido. Aspectos que cuando se tocan por un entrenador no suelen ser por algo bueno.

"No me arrepiento de la alineación. Había jugadores al límite tras varios partidos con mucho en juego. Me arrepiento de no haber contagiado al equipo con la actitud necesaria para un partido tan difícil. Sabíamos que el Atlético iba a salir fuerte pero no he sido capaz de inculcar hambre a los jugadores. El primer gol es un claro ejemplo de como hemos jugado el partido", explicaba el técnico cadista.

Sergio incidía en la falta de intensidad de los suyos. "No hemos tenido el hambre necesaria para enfrentarnos a un partido como este. Nos ha faltado actitud y tenemos que entender que de esta manera va a ser muy difícil salvarnos. Teníamos que hacer muchos cambios en el once por el esfuerzo físico de las últimas semanas pero creo que nos ha faltado mucho para este partido".

Los goles del Atlético eran el reflejo de lo que se vio por parte del Cádiz durante el partido. "Estoy cabreado por la frecuencia defensiva. En el primer gol hemos tenido tres posibilidades de sacar el balón y en el resto de goles nos ha faltado más agresividad. No puede ser que tengamos un déficit. Con el gol tempranero nos ha costado mucho. Hemos tenido un mal día, hay que encajarlo pero también hay que ser autocríticos.

El técnico se lamentaba de la imagen de su equipo. "No hemos podido demostrar el buen equipo que somos, se lo hemos puesto fácil al Atlético de Madrid y pedir disculpas a la gente porque no hemos estado bien".

Y con todo, Sergio espera que su equipo se recupere lo antes posibles. " Estoy tranquilo porque conozco el alma del equipo pero me voy cabreado y triste porque no hemos sido capaces de contagiarnos y hemos sido demasiados contemplativos. Estoy seguro que vamos a recuperar nuestra mejor versión y conseguir el objetivo".

Sobre el penalti, Sergio reconoce que "le dicho al árbitro que no era, hasta el Cholo le ha dicho que no era. Nos ha venido hoy pero lo importante es hacer autocrítico con lo que hemos hecho

Y por la única noticia positiva del partido, el debut del canterano, Sergio explicaba que "De la Rosa tiene descaro y atrevimiento. Viene de una lesión y él se tiene que merecer más para estar con nosotros".