Cervera: «Si mejoramos habrá tres equipos por debajo del Cádiz»

La gesta del Cádiz cuando la temporada pasada ganó con nueve jugadores en San Mamés es algo queda lejano en el tiempo, más por las diferencias de aquel Cádiz al actual, que por los días en sí. El cuadro de Álvaro Cervera busca recuperar su principal seña de identidad, la solidez defensiva, y de esa manera parecerse lo más posible a aquel equipo que sorprendió la pasada temporada.

El ténico sabe que con tiempo aún por delante el camino hay que volver a andarlo. "Esta es la jornada 13 y solo hemos ganado un partido, está claro que no es el camino. Hay confianza porque puntos y partidos hay pero sabemos que tenemos que cambiar los resultados pero para ello hay que cambiar muchas cosas que nos lleven a ello . La suerte es una de ellas pero no es la más importante, hay que cambiar cosas nuestras que nos hagan ser más fiables. No podemos agarrarnos a cualquier cosa para sumar algún punto, tenemos que ser más sólidos", explilca el entrenador.

Ser mejores en defensa, la progresión del Cádiz. "Todo pasa por recibir pocos goles pero esta temporada por una cosa u otra ya es en jugadas o balón parado no están haciendo daño. El problema nuestro son los goles recibidos, cuando no los recibimos sacamos las cosas adelante, cuando vamos a remolque nos cuesta mucho . Recibimos con mucha facilidad y tenemos que cambiarlo pero no se hace de un día a otro. No podemos defender con ocho tios delante del área porque esto es Primera y no podemos conceder tanto campo al contrario. Tenemos que buscar los mecanismos y ganar duelos individuales, correr más de lo que hacemos y todo eso junto nos hará ser mejores".

La 'relajación' de estar en Primera, un problema

San Mamés es una buena plaza para dar un golpe en la mesa pero mala por el escenario y la complejidad de sumar puntos allí. "Ir a Bilbao es un sitio de Primera donde gusta jugar pero el Athletic es un equipo con una identidad e intensidad envidiable. S i eligieses un campo donde sacar puntos eligerías otro antes . Nos vamos a enfrentar a un equipo que sabe lo que hace en el campo desde hace mucho tiempo".

Los problemas del Cádiz atrás pueden estar en que el equipo no es tan intenso como la campaña pasada o que se ha acostumbrado a una categoría que debe pelear para salvarla. "Somos unos recién llegados a la categoría y cualquier despiste nos está costando goles. Al final de una manera u otra logramos marcar algún gol pero esta situación se debe quizás algo más a la relajación de saber que la temporada pasada lo hicimos bien. Si comparamos esta temporada a la pasada no somos mejores en nada ".

En doce jornadas, el entrenador aún no ha podido repetir once titular. "Más o menos tengo claro con que once trabajar desde el inicio de temporada pero se ha trastocado con las bajas y luego con el estado de forma de algún jugador vas decidiendo. Es cierto que esta temporada hemos tenido que sacar jugadores de sitio y varias cosas pero el once claro más o menos lo sé".

¿Ve tres equipos peores que el Cádiz a final de temporada? "Mejorando nosotros un poco veo a tres equipos por debajo nuestra a final de temporada, pero tenemos que mejorar".

Respecto al choque en San Mamés, Cervera prevé "un partido con el rival volcado sobre nosotros . Me gustaría ver un encuentro con espacios para nosotros y ganando duelos individuales. Va a depender de esa puesta en acción nuestra y cómo responder a la intensidad que va a proponer el rival".