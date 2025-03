Aplazado el Trofeo Carranza

El Atlético de Madrid ha decidido no disputar el Trofeo Carranza contra el Cádiz del próximo martes " por precaución para no realizar un viaje y una concentración dentro de tres días" después del positivo por Covid-19 de un empleado del primer equipo que no es ni futbolista ni miembro del cuerpo técnico.

Así lo informaron este sábado fuentes del club rojiblanco, después del caso detectado en las pruebas PCR del jueves y conocido el viernes, que precipitó la finalización de la concentración de pretemporada del conjunto rojiblanco en Los Ángeles de San Rafael, en la sierra segoviana, que iba a durar hasta este mismo sábado

El Cádiz CF busca nueva fecha

De esta manera el Cádiz CF se dispone ahora a buscar una nueva fechara para jugar uno de los torneos veraniegos más importantes del fútbol español e internacional.