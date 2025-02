Javier Aguirre: «Vamos con la intención de ganar»

Si para el Cádiz es una final, para el Mallorca es la gran oportunidad de dejar prácticamente sentenciada la lucha por la permanencia. Conscientes del calendario amarillo, que le depara una difícil visita al Bernabéu en la que el Real Madrid puede cantar el alirón, el cuadro que dirige Javier Aguirre aterriza en la Tacita de Plata con la firme intención de hundir a los de Pellegrino y vivir con mucha más tranquilidad el tramo final de temporada.

Los baleares llegan tras perder el pasado lunes en el Sánchez-Pizjuán, una derrota que dejó tocado al vestuario. «Si me preguntas el martes, te hubiera dicho que liquidados porque la derrota en Sevilla fue muy dolorosa. Ahora estamos perfectamente recuperados. Fue un palo duro, pero se nos presenta una segunda oportunidad magnífica para ampliar la ventaja con el descenso». A pesar de completar un buen choque, los tatos de En-Nesyri e Isaac Romero enterraron las aspiraciones del Mallorca, que llega con una baja importante a Carranza. «Perdemos a Copete porque, aparte de amarillas, tuvo un problema en el tobillo. Por lo demás, estamos todos sanos«.

El técnico mexicano es consciente de la importancia que tiene el choque, y reconoce que «el mensaje es el mismo que ante cualquier rival. Nuestra intención es ganar, después según va el partido puedes manejar los tiempos, los cambios...De inicio vamos con la intención de ganar. Estamos mentalmente recuperados y físicamente hemos entrenado bien. Jugamos el lunes pero no por ello podemos decir que estamos fatigados. No tenemos ansiedad, sino muchas ganas de que llegue el partido«.

Además, admitía que las tablas en el marcador son más que favorables para sus intereses, y la capacidad que debe tener su equipo para amoldarse según los sucesos que vayan acaeciendo en el partido. «Cuando sales a empatar un partido, generalmente pierdes. Si luego el partido se da y faltan 10 minutos, vas empatando y te sirve, guardas un poco la ropa. Pero de inicio no podemos calcular empates, reconociendo que nos beneficia«.

Acerca del Cádiz de Mauricio Pellegrino, Aguirre espera «el mismo que vino a jugar aquí. Ellos en su campo, con su gente, compiten muy bien. Son fuertes en el juego aéreo, llegan mucho por fuera, ponen mucho centros, ocupan muy bien el área, ganan segundas jugadas... Saben a lo que juegan y nuestra labor es tratar de neutralizarlos y jugar con personalidad«.

Y es que una derrota bermellona en Carranza supondría un vuelco a la zona baja. El Cádiz se colocaría a tan solo tres puntos del Mallorca y, además, con el golaverage ganado por lo que, en caso de empate a puntos a final de temporada, el damnificado sería el cuadro balear. «Me cuesta hablar de supuestos, pero si nosotros no somos capaces de sumar y lo hace el rival, por supuesto que nos ponemos en una zona más peligrosa. Pero nosotros vamos con la intención de sumar, de hacer un buen partido, de que se acaba LaLiga y que no estamos ni mucho menos salvados«, manifestaba el entrenador.

Por último, habló sobre la gestión de sus jugadores. «La toma de decisiones que afectan a terceros es lo más doloroso porque son 24 jugadores y solo eliges a 11. Los otros 13 no lo están pasando bien. Aunque gane tu equipo, si no juegas ni un minuto, te cuesta. Somos un equipo y vas venciendo el luto que llevas dentro, pero no es fácil. La labor del entrenador en ese sentido es la más complicada: elegir y elegir bien». En cuanto a los árbitros, fue tajante: «No soy de hablar de los árbitros. Me da exactamente igual porque no puedo hacer nada. La suerte y el árbitro no entrenan conmigo».