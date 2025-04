Iván Alejo: «No puedo entrar en tanta guerra»

No pudo cerrar el Cádiz el año 2023 con una victoria que lo distanciase de forma notable de la zona de descenso. Sin embargo, el punto logrado ante la Real Sociedad, un equipo que está en muy buena forma este curso, se ve con buenos ojos por parte del cuadro dirigido por Sergio González. Un duelo sin goles, pero que tuvo duelos emocionantes sobre el terreno de juego, como el protagonizado por Iván Alejo y Kieran Terney en el costado derecho del ataque amarillo.

Tras el choque, fue el extremo vallisoletano el que atendió a DAZN a pie de campo, y reconocía, después de ver su décima cartulina amarilla de la temporada que le impedirá estar en Granada en el estreno del 2024, que «estoy contento en lo personal, pero no puedo entrar en tanta guerra. No puedo tener diez amarillas. Tengo que mejorar ese concepto«, admitía el futbolista del Cádiz.

Acerca del encuentro, Alejo comentaba que «hoy ha sido un partido muy completo ante un rival con un nivel muy alto. Hemos sido superiores, pero nos falta esa pizca de suerte. Si seguimos así, saldremos pronto de abajo«, manifestaba. Además, concluía con «un buen trabajo del equipo y del cuerpo técnico».

Por último, lanzaba un mensaje de agradecimiento a la afición. «Damos las gracias. Es jueves, a las siete de la tarde y con este frío. No merecemos tanto como nos dan. Ojalá sigan así porque es muy importante para nosotros«. Eran las palabras de Iván Alejo tras un choque en el que, como es habitual en su figura, trabajó muchísimo en defensa y, a diferencia de los últimos encuentros, no pudo ser incisivo en el frente de ataque amarillo. De cara a la próxima jornada, Sergio González no podrá contar con sus servicios al tener que cumplir un partido de sanción. Las tarjetas amarillas, una faceta que debe mejorar sí o sí el extremo nacido en Valladolid.