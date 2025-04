Fede: «No hay justificación, el campo estaba mal para los dos»

El paso del Cádiz por Aranda de Duero fue una auténtico jarro de agua fría. Nunca mejor dicho, debido a las condiciones en las que se encontraba el césped, pero que no sirve de excusa para justificar la lamentable imagen ofrecida por el cuadro dirigido por Sergio González. Una derrota que, en caliente, parece volver a dejar al técnico catalán en una situación delicada. Sin embargo, sí que hay una noticia, aunque tan solo sea una, que puede dejar una sonrisa en la cara de los aficionados cadistas: la vuelta de Fede San Emeterio.

Y no solo por su reaparición, sino por el rendimiento que ofreció sobre el césped (por decir algo). El cántabro, aclimatado a este tipo de escenarios, fue más guerrero que nunca y peleó cada balón dividido como si fuera el último. De hecho, a más de uno sorprendió que, tras volver de una lesión, partiera de inicio tal y como se encontraba el terreno de juego. Jugó solo la primera mitad, en la que adquirió ritmo competitivo y, además, anotó el tanto del empate aprovechando un rechace tras un disparo al palo del capitán José Mari.

Una vez finalizado el encuentro, fue el propio Fede quien dio la cara ante los medios oficiales del club. Y nada de poner el césped como justificación por la vergonzosa derrota ante el colista del Grupo I de Segunda Federación. «Estaba lloviendo todo el día, sabíamos que esto podía pasar al ver el campo. No hay justificación. Al final el campo estaba mal para los dos. Era un partido muy cerrado, de segundos balones y han ganado ellos. El campo es el que es y en el momento en el que el árbitro decide jugar, vamos para adelante. El campo es para los dos y no se puede justificar esto«, manifestaba el centrocampista, que no ponía paños calientes tras la actuación del cuadro amarillo.

Un encuentro que sirvió para reencontrarse con minutos oficiales. «Al final volvía después de mucho tiempo, pero no sé si eso al final es positivo. Viendo cómo se ha dado el resultado, hay poco que sacar positivo. Es verdad que agradecido por los minutos de hoy después de tanto tiempo, pero el resultado ha sido el que es y poco que sacar«.

Por último, ponía la mirada en el próximo encuentro del Cádiz, que será ante Osasuna el domingo. Y es que el campeonato liguero sí que es el verdadero asunto que deben zanjar los de Sergio González. «A trabajar duro de cara al próximo partido ante Osasuna, con el objetivo de ganar con la rabia que nos tiene que dar lo de hoy», finalizaba el centrocampista cántabro.

