La deuda de Rubén Sobrino con el Cádiz CF

Rubén Sobrino continuará en el Cádiz en Segunda División, principalmente, porque ha querido y ha mostrado tener la necesidad de devolver a los amarillos a la máxima categoría. Criticado y amado a partes iguales, es innegable que ha sido una pieza muy importante para Álvaro Cervera y Sergio González y, por ende, para el exitoso ciclo de cuatro años vivido en Primera División. Más o menos acertado, su compromiso con el escudo siempre ha estado fuera de toda duda. Por eso, cuando el de Daimiel quedó libre debido a la cláusula que así lo rezaba tras el descenso, en su cabeza solo estaba continuar de amarillo en la categoría de plata.

Así lo ha certificado en su «presentación» junto a Fede San Emeterio. El atacante ha firmado hasta el 30 de junio de 2026 su nueva vinculación contractual con el Cádiz CF, y reconocía ante los medios que «al final todos los que hemos vivido el descenso se nos ha quedado la espinita ahí dentro y no me lo pensé mucho. Lo tuve más o menos claro y firmé cuanto antes«. Sin duda, una deuda que Sobrino necesita saldar con el club, la ciudad, la afición y consigo mismo. »Con eso, mi compromiso con el club es al cien por cien y tengo el reto de devolver al Cádiz a donde se merece y donde me dieron la oportunidad. Como digo siempre voy a hacer lo que esté en mi mano para aportar e intentar los objetivos del club«, manifestaba el futbolista manchego.

Sobre la pasada temporada, Rubén Sobrino consideró que «a nivel personal fue dura porque empezamos muy bien, nos pensamos que podríamos estar más arriba de lo previsto. Hemos tenido muchas cosas malas y la verdad que veo a todos con la ilusión de conseguir el objetivo del club cuanto antes», concluía. El de Daimiel fue uno de los jugadores que disfrutaron de sus primeros minutos de pretemporada en el amistoso ante el Barbate. Paco López lo situó como segundo delantero, aunque es por todos conocida la faceta polivalente de Sobrino, ya que puede actuar en varias posiciones del frente de ataque.

