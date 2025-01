Cádiz CF: La licencia para lo que sea la dará Garitano

La afición puede estar muy tranquila desde que se ha confirmado que al banquillo del Cádiz CF ha llegado un hombre que llama a las cosas por su nombre y, por consiguiente, actúa de la manera en la que se tiene que actuar para mejorar. Cinco encuentros han bastado para descubrir que Gaizka Garitano es el entrenador idóneo para una situación por la que estaba atravesando el conjunto amarillo en una temporada de lo más delicada.

El descenso y las diferencias entre la directiva y la masa social no invitaban al optimismo a pesar de que en el pasado verano se firmaba a un técnico que recibió la aprobación general del entorno. Sin embargo, ni el equipo, ni la institución ni la grada estarían preparados para cambiar drásticamente de forma de jugar con unos jugadores anclados aún en la depresión del descenso después de un calamitoso último año en la elite.

Paco López, ajeno a todo ello, se sentó en el banquillo local de Carranza creyendo que los futbolistas que tenía eran de Primera pero se equivocó por completo. Además, todo empeoró cuando se empeñó en hacerlos funcionar bajo un libro de estilo del todo equivocado para con unos futbolistas que llevaban años jugando de una forma de lo más sencilla y otrora práctica.

Las cosas no salían ni iban a salir y Vizcaíno no tuvo otra que despedir a un entrenador que lo estaba llevando a la ruina a pesar de la gran sintonía que ambos mantuvieron desde el primer día. El presidente del Cádiz CF no iba a jugar con fuego otra vez y volvió a fiarse de su instinto para resolver una situación que se está resolviendo. Garitano era su hombre y, como tal, no solo le ofreció la mitad de temporada sino otra más. Al vasco se le ha dado mando en plaza y ahora solo queda escucharlo y, si se puede, darle lo que pide y que tanto se está mereciendo tras sacar al equipo del descenso y llevarlo camino de la tranquilidad.

Discurso de lo más claro

A diferencia de otros antecesores, Garitano ha hablado tanto el verde como en la sala de prensa. En el campo ha puesto a jugar a varios canteranos diciendo a las claras que le falta recursos. Y por si hubiera alguna duda, también abrió la boquita ante los periodistas. Y no pocas veces. Al bilbaíno no hace falta ni preguntarle para decir lo que lleva diciendo desde que se ha pisado el mes de enero. «Necesitamos algo más y lo estamos esperando, sí», decía entre otras veces que ha dejado claro que necesita calidad arriba.

Por eso, dependiendo de lo que se le dé en este mercado de invierno, se podrá mirar hacia arriba o no. De momento, no hace falta ser muy ducho en la materia para interpretar de sus palabras que todo aquel que piense en que se puede alcanzar los 'play off' de ascenso está del todo equivocado. «Me hace gracia escuchar a la gente hablar de 'play off' y no de descenso», dijo al comienzo de este año para bajar los pies al suelo de todo aquel que ose imaginar a este Cádiz CF para otros menesteres que no sea la permanencia.

El 1-4 en Elda es del todo engañoso. Y lo dice el propio entrenador, que a pesar de estar satisfecho por la consecución de los tres puntos en tierras alicantinas no obvió que los suyo sufrieron de lo lindo en unos primeros veinte minutos en los que el Eldense le pudo meter dos o tres goles de no ser por David Gil o la falta de puntería de los delanteros contrarios. Garitano es el primero en ver que este Cádiz CF está aún muy verde para pensar en cotas mayores.

Eso sí, el mercado de fichajes dictaminará también la exigencia que su presidente quiera encomendarle. De momento, el perfil de los fichajes está siendo de lo más bajo al llegar dos jugadores procedentes de una categoría inferior y dejar salir a Iván Alejo, que estaba siendo de los más utilizados en el equipo.

Más allá de cómo acabe el mercado, lo cierto es que Garitano le está dando razones suficientes a sus dirigentes para que le hagan caso en sus peticiones. Y no porque sí, sino porque sería lo mejor para el club. El preparador vasco está actuando como el mejor de los cirujanos y esté metiendo la tijera de una forma sobresaliente para atajar los males que aquejaban al equipo; lo está haciendo con lo que tiene, pero si en los despachos de Carranza no quieren llevarse ningún sofocón deberían cuanto antes darle al entrenador que tan bien está metiendo mano al equipo lo que necesite para dar al cadismo licencia para soñar. En todo caso, será una vez que acabe el mercado y se constituya la nueva plantilla cuando Garitano, aunque sea entre líneas, diga hasta dónde puede llegar un Cádiz CF que no está haciendo más ahora que sacar la cabeza de debajo del agua. Nadie mejor ni más capacitado que el nuevo técnico cadista para señalar dónde debe estar la meta y, así, no caer ni en excesivas prisas ni en agobios de ningún tipo.