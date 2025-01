La bala en la recámara del pistolero

El fútbol es caprichoso y, a veces, inoportuno. Así lo fue para Roger Martí el pasado 17 de diciembre, cuando el Cádiz, en aquel momento todavía dirigido por Sergio González, visitaba a la Unión Deportiva Las Palmas en el último desplazamiento del 2023. Hasta esa fecha, el pistolero de Torrent había anotado dos tantos y había repartido dos asistencias en un tramo de temporada en el que a los amarillos no les salía absolutamente nada.

Eran los tiempos de sequía de victorias y de incapacidad ofensiva. Y de la mala suerte. El absurdo penalti pitado a Momo, la injusta expulsión a Chust en Balaídos y el quiero y no puedo a pesar del dominio ante la Real Sociedad en la Tacita de Plata. En todo este contexto, Roger Martí resaltaba como uno de los jugadores en mejor forma del equipo, formando dupla en ataque con Chris Ramos. Sin embargo, el pie de Saúl Coco se interpuso en el camino del valenciano en el presente campeonato liguero. Un pisotón del zaguero insular desembocó en una fractura en el peroné y afectación de los ligamentos internos del tobillo.

Tras pasar por quirófano a finales del 2023, se llegó incluso a barajar la posibilidad de que la ficha de Roger se liberara para usarla en el caótico mercado de fichajes. Sin embargo, la profesionalidad, la implicación y el compromiso del delantero le permiten ser una opción más para Mauricio Pellegrino de cara al tramo final de temporada. De hecho, en el secreto amistoso ante el Real Betis volvió a ver portería e hizo la única diana amarilla ante los verdiblancos.

El posible encaje de Roger en el equipo

Ahora es el técnico argentino el que debe valorar todas las opciones de las que dispone en el frente ofensivo. Maxi Gómez, que sufrió una lesión en el gemelo ante la Real, debe estar disponible próximamente. Además, Chris Ramos y Sergi Guardiola también son opciones para Pellegrino. Eso sí, en caso de que Roger Martí alcance su mejor versión física y futbolística, será interesante ver como maneja el entrenador cadista todas sus piezas. Ante una figura intocable como la de Juanmi, habría hasta tres delanteros peleando por una plaza en el once, descartando a un Sergi Guardiola que no cuenta con la suficiente confianza y no se encuentra en su mejor momento.

Hasta el momento, el técnico argentino plasma en sus planteamientos la necesidad de colocar a una referencia capaz de aguantar el balón de espaldas y desahogar a sus compañeros, con potencia en el juego aéreo para que Juanmi pueda sacar provecha. Por lo tanto, la presencia de Roger quizás no encajaría directamente con la ideología futbolística de Mauricio Pellegrino, pero, sin duda, sería una pieza de extremo valor para la positiva gestión que está realizando el entrenador en el apartado de los cambios. El pistolero está de vuelta, y eso es una bala en la recámara con la que quizás no contaba el Cádiz. Buenas noticias.

