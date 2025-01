El Ayuntamiento de Puerto Real para las obras de ampliación de El Rosal

A principios de este año el Cádiz iniciaba una ampliación de las instalaciones de su ciudad deportiva Bahía de Cádiz en El Rosal. Para ello adquirió unos terrenos para llevar a cabo una ampliación de esas instalaciones. Según ha adelantado Radio Cádiz Cadena Ser esas obras de ampliación se encuentran ahora paralizadas.

En una entrevista a la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, esta ha apuntado que «si se ha llegado a paralizar no es porque el Ayuntamiento no quiera favorecer sino porque ha llegado un momento en el que ya era demasiado y lo único que tienen que presentar es un estudio de detalle y los requerimientos necesarios y entonces no se paraliza la obra. Pero no ha aparecido nadie del Cádiz CF por el Ayuntamiento para traernos estos estudios. Si tienen interés que nos traigan los requerimientos«.

En declaraciones a la SER Aurora Salvador ha incidido en que el Ayuntamiento puertorrealeño lleva más de un año esperando que el Cádiz entregue esa documentación urbanística necesaria para acometer los trabajos.

