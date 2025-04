Álex Remiro: «No hemos estado reconocibles»

Gran parte de culpa de que el Cádiz no lograra la victoria ante la Real Sociedad la tiene el guardameta del cuadro donostiarra, Álex Remiro. El cancerbero fue capaz de mantener el empate en el electrónico aguándole la fiesta al delantero gaditano Chris Ramos, que se topó con el portero en la primera y en la segunda mitad. Actuaciones que le llevaron a ser elegido como el mejor jugador del choque entre los de Sergio González e Imanol Alguacil.

El guardameta atendió a DAZN tras el choque y valoró la actuación de su equipo. «Prefiero ganar. No hemos estado finos, no hemos estado reconocibles y no hemos sido la Real Sociedad que somos. Si un portero es el MVP significa que no hemos estado arriba bien«, manifestaba.

Sobre el Cádiz, reconocía que «ellos han jugado muy bien, en su casa son fuertes y nos han generado peligro». Por último, hacía un balance de lo que ha sido el año para el conjunto donostiarra. «Ha sido un 2023 espectacular. Le pongo entre un ocho y un nueve. Hemos crecido el club y los jugadores. Nos queda un final de temporada espectacular y alucinante. Podemos hacer algo muy bonito. Estamos ilusionados. Tenemos una grandísima plantilla y argumentos para hacer algo muy bonito«, finalizaba Álex Remiro, portero de la Real Sociedad.