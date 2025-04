Marc Baró, camino de Heliópolis

El Real Betis está cerca de cerrar la incorporación del cadista Marc Baró para reforzar a su filial. Así lo apunta Al final de La Palmera.

Con contrato con el Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2023, Marc Baró saldría en calidad cedido al filial de otro de los clubes de Primera. Eso sí, con el Betis Deportivo competiría en Primera RFEF, una categoría más en la que militará el Cádiz B (Segunda RFEF).

La negociación entre las partes por este lateral izquierdo de 21 años de edad (cumplirá 22 años de edad el próximo 23 de agosto) está muy avanzada y Marc Baró puede firmar en breve su nuevo contrato como jugador del Betis con ficha del Betis Deportivo. Competirá por el puesto con Álvaro Martínez y está por ver si con José Calderón, que ha empezado la pretemporada con el primer equipo verdiblanco.

Fin de un ciclo

De esta manera se acabaría el periplo en Cádiz de Marc Baró, uno de los jugadores del filial que más han destacado en los últimos tiempos, hecho que le hizo tener oportunidades con el primer equipo.

A Cádiz llegó en el mes de enero de 2020, aunque el balear antes salió de la cantera de La Salle, militó en las categorías inferiores del Barcelona y el Valencia, y jugó en la Damm, Peralada y Leioa.

Después de un periodo de adaptación, Marc Baró empezó a destacar en el filial con sus actuaciones en el lateral a las órdenes de Juanma Pavón. Especialmente positivo fue su encuentro ante el Córdoba en El Rosal. Esta progresión hizo que comenzara a entrenar con el primer equipo e incluso Álvaro Cervera hizo que jugara los dos últimos encuentros de la temporada del ascenso a Primera (2019/2020, con el equipo ya ascendido) ante Girona (con un acertado estreno) y Albacete.

Debut de Marc Baró en Montilivi con el primer equipo del Cádiz CF. LOF

El pasado curso fue habitual en los entrenamientos y en las convocatorias del primer equipo del Cádiz CF. De hecho, Álvaro Cervera le hizo debutar en Primera. Fue en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla FC (3-0). También estuvo presente en los encuentros de la Copa del Rey.

Sin embargo, y aunque 'Pacha' Espino no tenía recambio natural en el lateral izquierdo, no volvió a entrar en los planes del míster en la segunda vuelta de la competición. Con un talante ofensivo sobre el rectángulo de juego (se recuerdan sus incorporaciones por la banda con el filial), su perfil no terminaba de ajustarse al nivel defensivo exigido por Cervera, que necesitaba pulir ese aspecto del lateral balear.

Esta pretemporada no fue uno de los canteranos elegidos para comenzar la pretemporada con el primer equipo del Cádiz CF. E incluso el filial había reforzado el lateral izquierdo con dos nuevos jugadores: Jemali-Giorgi y Genar Fornés.

Ahora Marc Baró, que también es un buen lanzador de golpes francos, buscará una nueva oportunidad lejos del Rosal. Lo hará en otra de las canteras importantes de España. En Heliópolis ya le abren las puertas.